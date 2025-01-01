Як би виглядали відомі волиняни, якби були ляльками Bratz. ФОТО

GPT Doll.



У його рамках користувачі, за допомогою штучного інтелекту, перетворюють фото реальних людей на образи різноманітних ляльок.



Цей тренд став справжньою родзинкою весни 2025 року. Багато українських блогерів та зірок вже поділилися власними «ляльковими» образами.



Не залишились осторонь і журналісти видання ВолиньPost.



Ми вирішили перетворили на ляльок Bratz декількох відомих волинян. Що з цього вийшло — дивіться самі.



Ігор Поліщук — Луцький міський голова







Євген Дудка — засновник групи компаній «Вілія»







Ірина Патлашинська — перша заступниця гендиректора ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536»







Артем Федецький — футболіст







Дмитро Мокич — начальник патрульної поліції Волині, командир бригади патрульної поліції «Хижак»







Ірина Констанкевич — народна депутатка України







Тарас Шкітер — заступник голови Волинської ОВА, директор ІА «Конкурент»







Андрій Разумовський — забудовник, засновник БК «Інвестор»















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