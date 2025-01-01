Як би виглядали відомі волиняни, якби були ляльками Bratz. ФОТО

Як би виглядали відомі волиняни, якби були ляльками Bratz. ФОТО
У соцмережах стрімко набирає популярності новий тренд — GPT Doll.

У його рамках користувачі, за допомогою штучного інтелекту, перетворюють фото реальних людей на образи різноманітних ляльок.

Цей тренд став справжньою родзинкою весни 2025 року. Багато українських блогерів та зірок вже поділилися власними «ляльковими» образами.

Не залишились осторонь і журналісти видання ВолиньPost.

Ми вирішили перетворили на ляльок Bratz декількох відомих волинян. Що з цього вийшло — дивіться самі.

Ігор Поліщук — Луцький міський голова


Як би виглядали відомі волиняни, якби були ляльками Bratz. ФОТО

Як би виглядали відомі волиняни, якби були ляльками Bratz. ФОТО


Євген Дудка — засновник групи компаній «Вілія»


Як би виглядали відомі волиняни, якби були ляльками Bratz. ФОТО

Як би виглядали відомі волиняни, якби були ляльками Bratz. ФОТО


Ірина Патлашинська — перша заступниця гендиректора ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536»


Як би виглядали відомі волиняни, якби були ляльками Bratz. ФОТО

Як би виглядали відомі волиняни, якби були ляльками Bratz. ФОТО


Артем Федецький — футболіст


Як би виглядали відомі волиняни, якби були ляльками Bratz. ФОТО

Як би виглядали відомі волиняни, якби були ляльками Bratz. ФОТО


Дмитро Мокич — начальник патрульної поліції Волині, командир бригади патрульної поліції «Хижак»


Як би виглядали відомі волиняни, якби були ляльками Bratz. ФОТО

Як би виглядали відомі волиняни, якби були ляльками Bratz. ФОТО


Ірина Констанкевич — народна депутатка України


Як би виглядали відомі волиняни, якби були ляльками Bratz. ФОТО

Як би виглядали відомі волиняни, якби були ляльками Bratz. ФОТО


Тарас Шкітер — заступник голови Волинської ОВА, директор ІА «Конкурент»


Як би виглядали відомі волиняни, якби були ляльками Bratz. ФОТО

Як би виглядали відомі волиняни, якби були ляльками Bratz. ФОТО


Андрій Разумовський — забудовник, засновник БК «Інвестор»


Як би виглядали відомі волиняни, якби були ляльками Bratz. ФОТО

Як би виглядали відомі волиняни, якби були ляльками Bratz. ФОТО






Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ні власного житла, ні авто: що задекларував начальник сервісного центру Волині
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відійшов у засвіти Герой Олександр Зубкевич із Волині
Сьогодні, 12:16
Як би виглядали відомі волиняни, якби були ляльками Bratz. ФОТО
Сьогодні, 12:00
Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм В'ячеславом Зинюком
Сьогодні, 11:40
Російські удари по Черкащині коригував переселенець із Бахмута
Сьогодні, 11:31
На Харківщині під час бою загинув волинянин Роман Романюк
Сьогодні, 11:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відійшов у засвіти Герой Олександр Зубкевич із Волині
Сьогодні, 12:16
 0
Як би виглядали відомі волиняни, якби були ляльками Bratz. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм В'ячеславом Зинюком
Сьогодні, 11:40
 0
Російські удари по Черкащині коригував переселенець із Бахмута
Сьогодні, 11:31
 0
На Харківщині під час бою загинув волинянин Роман Романюк
Сьогодні, 11:06
 0
Медіа
відео
1/8