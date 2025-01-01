Як би виглядали відомі волиняни, якби були ляльками Bratz. ФОТО
Сьогодні, 12:00
У соцмережах стрімко набирає популярності новий тренд — GPT Doll.
У його рамках користувачі, за допомогою штучного інтелекту, перетворюють фото реальних людей на образи різноманітних ляльок.
Цей тренд став справжньою родзинкою весни 2025 року. Багато українських блогерів та зірок вже поділилися власними «ляльковими» образами.
Не залишились осторонь і журналісти видання ВолиньPost.
Ми вирішили перетворили на ляльок Bratz декількох відомих волинян. Що з цього вийшло — дивіться самі.
Євген Дудка — засновник групи компаній «Вілія»
У його рамках користувачі, за допомогою штучного інтелекту, перетворюють фото реальних людей на образи різноманітних ляльок.
Цей тренд став справжньою родзинкою весни 2025 року. Багато українських блогерів та зірок вже поділилися власними «ляльковими» образами.
Не залишились осторонь і журналісти видання ВолиньPost.
Ми вирішили перетворили на ляльок Bratz декількох відомих волинян. Що з цього вийшло — дивіться самі.
Ігор Поліщук — Луцький міський голова
Євген Дудка — засновник групи компаній «Вілія»
Ірина Патлашинська — перша заступниця гендиректора ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536»
Артем Федецький — футболіст
Дмитро Мокич — начальник патрульної поліції Волині, командир бригади патрульної поліції «Хижак»
Ірина Констанкевич — народна депутатка України
Тарас Шкітер — заступник голови Волинської ОВА, директор ІА «Конкурент»
Андрій Разумовський — забудовник, засновник БК «Інвестор»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Ірина Патлашинська — перша заступниця гендиректора ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536»
Артем Федецький — футболіст
Дмитро Мокич — начальник патрульної поліції Волині, командир бригади патрульної поліції «Хижак»
Ірина Констанкевич — народна депутатка України
Тарас Шкітер — заступник голови Волинської ОВА, директор ІА «Конкурент»
Андрій Разумовський — забудовник, засновник БК «Інвестор»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Відійшов у засвіти Герой Олександр Зубкевич із Волині
Сьогодні, 12:16
Як би виглядали відомі волиняни, якби були ляльками Bratz. ФОТО
Сьогодні, 12:00
Російські удари по Черкащині коригував переселенець із Бахмута
Сьогодні, 11:31
На Харківщині під час бою загинув волинянин Роман Романюк
Сьогодні, 11:06