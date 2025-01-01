Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм В'ячеславом Зинюком

В'ячеславом Зинюком.



Про це



"Кортеж з тілом загиблого героя В'ячеслава ЗИНЮКА буде слідувати до його рідної домівки в село Любохини завтра, 24 квітня, орієнтовно о 10:30год (о 9:00 кортеж буде прямувати з м.Ковель проїжджаючи с.Залюття, с.Кримне).



Прохання до всіх жителів вийти на узбіччя доріг і гідно зустріти нашого земляка", - йдеться в повідомленні.



Чин похорону відбудеться у Свято-Симеонівському храмі с.Любохини о 11:00 год.



Зазначається, що про будь-які зміни буде повідомлено додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 24 квітня, на Волині попрощаються з ГероємПро це повідомили у Дубечненській громаді."Кортеж з тілом загиблого героя В'ячеслава ЗИНЮКА буде слідувати до його рідної домівки в село Любохини завтра, 24 квітня, орієнтовно о 10:30год (о 9:00 кортеж буде прямувати з м.Ковель проїжджаючи с.Залюття, с.Кримне).Прохання до всіх жителів вийти на узбіччя доріг і гідно зустріти нашого земляка", - йдеться в повідомленні.Чин похорону відбудеться у Свято-Симеонівському храмі с.Любохини о 11:00 год.Зазначається, що про будь-які зміни буде повідомлено додатково.

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