Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм В'ячеславом Зинюком

Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм В'ячеславом Зинюком
Завтра, 24 квітня, на Волині попрощаються з Героєм В'ячеславом Зинюком.

Про це повідомили у Дубечненській громаді.

"Кортеж з тілом загиблого героя В'ячеслава ЗИНЮКА буде слідувати до його рідної домівки в село Любохини завтра, 24 квітня, орієнтовно о 10:30год (о 9:00 кортеж буде прямувати з м.Ковель проїжджаючи с.Залюття, с.Кримне).

Прохання до всіх жителів вийти на узбіччя доріг і гідно зустріти нашого земляка", - йдеться в повідомленні.

Чин похорону відбудеться у Свято-Симеонівському храмі с.Любохини о 11:00 год.

Зазначається, що про будь-які зміни буде повідомлено додатково.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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