Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм В'ячеславом Зинюком
Сьогодні, 11:40
Завтра, 24 квітня, на Волині попрощаються з Героєм В'ячеславом Зинюком.
Про це повідомили у Дубечненській громаді.
"Кортеж з тілом загиблого героя В'ячеслава ЗИНЮКА буде слідувати до його рідної домівки в село Любохини завтра, 24 квітня, орієнтовно о 10:30год (о 9:00 кортеж буде прямувати з м.Ковель проїжджаючи с.Залюття, с.Кримне).
Прохання до всіх жителів вийти на узбіччя доріг і гідно зустріти нашого земляка", - йдеться в повідомленні.
Чин похорону відбудеться у Свято-Симеонівському храмі с.Любохини о 11:00 год.
Зазначається, що про будь-які зміни буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Дубечненській громаді.
"Кортеж з тілом загиблого героя В'ячеслава ЗИНЮКА буде слідувати до його рідної домівки в село Любохини завтра, 24 квітня, орієнтовно о 10:30год (о 9:00 кортеж буде прямувати з м.Ковель проїжджаючи с.Залюття, с.Кримне).
Прохання до всіх жителів вийти на узбіччя доріг і гідно зустріти нашого земляка", - йдеться в повідомленні.
Чин похорону відбудеться у Свято-Симеонівському храмі с.Любохини о 11:00 год.
Зазначається, що про будь-які зміни буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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