На Харківщині під час бою загинув волинянин Роман Романюк

Роман Романюк із волинського села Журавники.



Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.



На Великдень страшна звістка сколихнула родину Романюків із села Журавники.



18 квітня 2025 року під час бойового завдання у Куп’янському районі Харківської області загинув молодший сержант Романюк Роман Вікторович (08.12.2002 року народження).



«Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям та бойовим побратимам загиблого героя. Вічна пам’ять і слава герою!» - зазначили у міськраді.



Про час та місце прощання буде повідомлено додатково.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На фронті загинув військовослужбовецьіз волинського села Журавники.Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.На Великдень страшна звістка сколихнула родину Романюків із села Журавники.18 квітня 2025 року під час бойового завдання у Куп’янському районі Харківської області загинув молодший сержант Романюк Роман Вікторович (08.12.2002 року народження).«Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям та бойовим побратимам загиблого героя. Вічна пам’ять і слава герою!» - зазначили у міськраді.Про час та місце прощання буде повідомлено додатково.

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