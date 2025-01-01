На Харківщині під час бою загинув волинянин Роман Романюк

На Харківщині під час бою загинув волинянин Роман Романюк
На фронті загинув військовослужбовець Роман Романюк із волинського села Журавники.

Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.

На Великдень страшна звістка сколихнула родину Романюків із села Журавники.

18 квітня 2025 року під час бойового завдання у Куп’янському районі Харківської області загинув молодший сержант Романюк Роман Вікторович (08.12.2002 року народження).
На Харківщині під час бою загинув волинянин Роман Романюк

«Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям та бойовим побратимам загиблого героя. Вічна пам’ять і слава герою!» - зазначили у міськраді.

Про час та місце прощання буде повідомлено додатково.

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Теги: загиблі, війна
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