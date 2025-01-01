На Харківщині під час бою загинув волинянин Роман Романюк
Сьогодні, 11:06
На фронті загинув військовослужбовець Роман Романюк із волинського села Журавники.
Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.
На Великдень страшна звістка сколихнула родину Романюків із села Журавники.
18 квітня 2025 року під час бойового завдання у Куп’янському районі Харківської області загинув молодший сержант Романюк Роман Вікторович (08.12.2002 року народження).
«Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям та бойовим побратимам загиблого героя. Вічна пам’ять і слава герою!» - зазначили у міськраді.
Про час та місце прощання буде повідомлено додатково.
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Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.
На Великдень страшна звістка сколихнула родину Романюків із села Журавники.
18 квітня 2025 року під час бойового завдання у Куп’янському районі Харківської області загинув молодший сержант Романюк Роман Вікторович (08.12.2002 року народження).
«Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям та бойовим побратимам загиблого героя. Вічна пам’ять і слава герою!» - зазначили у міськраді.
Про час та місце прощання буде повідомлено додатково.
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