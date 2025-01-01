США підготували для України мирний план із 7 пунктів: ЗМІ дізналися про його зміст





Про це пише



Так, США пропонують негайно припинити вогонь та почати переговори. Крим мають офіційно визнати російським, а нинішню лінію фронту — заморозять. Разом із цим росія повинна відмовитися від повного контролю над Херсонською та Запорізькою областями, які вона вважає своїми.



Також Україна повинна відмовитися від вступу до НАТО, але матиме можливість для подальшої євроінтеграції. На додаток Київ має підписати угоду про корисні копалини із Вашингтоном.



Окрім цього, Запорізька атомна електростанція повинна перейти під контроль США. Вашингтон також планує зняти всі санкції з рф та відновити енергетичне співробітництво.



Українські чиновники розповіли Telegraph, що вони скептично налаштовані щодо прогресу в досягненні мирної угоди. Видання також відзначає, що ця угода може стати «гіркою пігулкою» для Києва, позаяк вона не містить жодних гарантій безпеки.



Україні цей мирний план пропонуватиме спецпосланець Кіт Келлог. Як пише Telegraph, він очікує згоди від Києва, а після цього інший спецпосланець Трампа, Стів Віткофф, знову вирушить до Москви на переговори з главою рф володимиром путіним.



23 квітня у Лондоні зустрінуться представники України, Великої Британії, Франції та США для обговорення «мирного врегулювання» війни.



Раніше видання New York Post із посиланням на неназваних поінформованих американських посадовців писало, що США хочуть досягти повного перемир’я у війні в Україні найближчим часом.



Водночас інформаційне агентство Bloomberg із посиланням на обізнаних європейських чиновників повідомляло, що США фактично пропонують заморозити війну, а окуповані території України залишити під контролем росії. Агентство також писало, що США готові визнати контроль росії над українським Кримом у межах «ширшої» мирної угоди для завершення війни в Україні.



Перед цим Трамп казав, що США вийдуть із переговорного процесу щодо російсько-української війни, якщо «одна зі сторін буде все ускладнювати».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! США на зустрічі в Лондоні з делегаціями України та інших європейських держав представлять власний мирний план щодо завершення російсько-української війни, який складатиметься із 7 пунктів.Про це пише Громадське з посиланням на Telegraph.Так, США пропонують негайно припинити вогонь та почати переговори. Крим мають офіційно визнати російським, а нинішню лінію фронту — заморозять. Разом із цим росія повинна відмовитися від повного контролю над Херсонською та Запорізькою областями, які вона вважає своїми.Також Україна повинна відмовитися від вступу до НАТО, але матиме можливість для подальшої євроінтеграції. На додаток Київ має підписати угоду про корисні копалини із Вашингтоном.Окрім цього, Запорізька атомна електростанція повинна перейти під контроль США. Вашингтон також планує зняти всі санкції з рф та відновити енергетичне співробітництво.Українські чиновники розповіли Telegraph, що вони скептично налаштовані щодо прогресу в досягненні мирної угоди. Видання також відзначає, що ця угода може стати «гіркою пігулкою» для Києва, позаяк вона не містить жодних гарантій безпеки.Україні цей мирний план пропонуватиме спецпосланець. Як пише Telegraph, він очікує згоди від Києва, а після цього інший спецпосланець Трампа,, знову вирушить до Москви на переговори з главою рф23 квітня у Лондоні зустрінуться представники України, Великої Британії, Франції та США для обговорення «мирного врегулювання» війни.Раніше видання New York Post із посиланням на неназваних поінформованих американських посадовців писало, що США хочуть досягти повного перемир’я у війні в Україні найближчим часом.Водночас інформаційне агентство Bloomberg із посиланням на обізнаних європейських чиновників повідомляло, що США фактично пропонують заморозити війну, а окуповані території України залишити під контролем росії. Агентство також писало, що США готові визнати контроль росії над українським Кримом у межах «ширшої» мирної угоди для завершення війни в Україні.Перед цим Трамп казав, що США вийдуть із переговорного процесу щодо російсько-української війни, якщо «одна зі сторін буде все ускладнювати».

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