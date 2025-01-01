Росія вдарила дроном по автобусу з працівниками підприємства у Марганці на Дніпропетровщині





Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.



"Постійно зростає кількість постраждалих. За інформацією на зараз, їх 30. Агресор вдарив дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства", – сказав він.



Уночі ворог знову атакував Харків дронами – було близько шести вибухів. Вранці ворог вдарив знову.



У Полтаві росіяни атакували дроном житловий квартал. Поранені троє людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія атакувала Марганець Дніпропетровської області. За попередніми даними, загинули дев'ятеро людей. Ще 30 людей поранені.Про це повідомив голова ОВА"Постійно зростає кількість постраждалих. За інформацією на зараз, їх 30. Агресор вдарив дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства", – сказав він.Уночі ворог знову атакував Харків дронами – було близько шести вибухів. Вранці ворог вдарив знову.У Полтаві росіяни атакували дроном житловий квартал. Поранені троє людей.

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