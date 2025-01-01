Російські дрони атакували кілька міст України





Так, ворог знов атакував дронами Харків. Під прицілом були цивільні об'єкти, внаслідок обстрілу спалахнули масштабні пожежі, відбулися руйнування будівель. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає, пише



Також російські війська вдарили по Полтаві. Там росіяни поцілили по цивільних об’єктах. Обстріл пошкодив житлові будинки, підприємства, склади, гаражі. Унаслідок атаки поранені троє людей.



Росіяни також знову вдарили по Одесі. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, зайнялися житлові будинки, а також будівлі приватних підприємств. Поранені двоє людей.



Окрім того, російські війська атакували Київську область. Унаслідок падання уламків дрона спалахнула пожежа на території одного з готельно-ресторанних комплексів у Броварському районі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 23 квітня російські війська атакували ударними дронами типу Shahed кілька українських міст. Унаслідок обстрілів зафіксовані руйнування інфраструктурних об’єктів, а кілька людей зазнали поранень.Так, ворог знов атакував дронами Харків. Під прицілом були цивільні об'єкти, внаслідок обстрілу спалахнули масштабні пожежі, відбулися руйнування будівель. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає, пише Громадське Також російські війська вдарили по Полтаві. Там росіяни поцілили по цивільних об’єктах. Обстріл пошкодив житлові будинки, підприємства, склади, гаражі. Унаслідок атаки поранені троє людей.Росіяни також знову вдарили по Одесі. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, зайнялися житлові будинки, а також будівлі приватних підприємств. Поранені двоє людей.Окрім того, російські війська атакували Київську область. Унаслідок падання уламків дрона спалахнула пожежа на території одного з готельно-ресторанних комплексів у Броварському районі.

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