Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів зі росією і назвав умову





Про це повідомляє Володимира Зеленського.





Президент України вважає, що росіяни бояться вести прямі переговори з Україною, незважаючи на натяки з боку Кремля. За його словами, ці сигнали можуть свідчити або про страх, що США вийдуть із переговорного процесу, або навпаки - про бажання, щоб Вашингтон перестав у ньому брати участь.



"Що стосується будь-яких переговорів - де результати? Якщо росіяни готові до повного припинення вогню, після повного припинення вогню, з розумінням на який термін, ми готові до будь-якого формату переговорів із ними", - додав Зеленський.



Також президент, коментуючи переговори США та Росії, висловив сподівання, що Україна знає багато з того, що слід знати їй.



"Я маю на увазі саме питання України", - уточнив він.



Заява Путіна

Нагадаємо, 21 квітня, російський диктатор владімір путін відреагував на пропозицію президента України Володимира Зеленського про припинення ударів по об'єктах цивільної інфраструктури на 30 днів.



За словами глави Кремля, з такою ініціативою потрібно розібратися. Також він допустив двосторонні переговори з Україною для обговорення такого питання.



До слова, росія в неділю, 20 квітня, майже 3 тисячі разів порушила своє "великоднє перемир'я", яке запропонував путін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна може почати двосторонні переговори з росією. Такий діалог можливий після повного припинення вогню.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента УкраїниПрезидент України вважає, що росіяни бояться вести прямі переговори з Україною, незважаючи на натяки з боку Кремля. За його словами, ці сигнали можуть свідчити або про страх, що США вийдуть із переговорного процесу, або навпаки - про бажання, щоб Вашингтон перестав у ньому брати участь."Що стосується будь-яких переговорів - де результати? Якщо росіяни готові до повного припинення вогню, після повного припинення вогню, з розумінням на який термін, ми готові до будь-якого формату переговорів із ними", - додав Зеленський.Також президент, коментуючи переговори США та Росії, висловив сподівання, що Україна знає багато з того, що слід знати їй."Я маю на увазі саме питання України", - уточнив він.Нагадаємо, 21 квітня, російський диктатор владімір путін відреагував на пропозицію президента України Володимира Зеленського про припинення ударів по об'єктах цивільної інфраструктури на 30 днів.За словами глави Кремля, з такою ініціативою потрібно розібратися. Також він допустив двосторонні переговори з Україною для обговорення такого питання.До слова, росія в неділю, 20 квітня, майже 3 тисячі разів порушила своє "великоднє перемир'я", яке запропонував путін.

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