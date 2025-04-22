росія може відмовитися від «претензій» на 4 неокуповані області України, - ЗМІ

росія може відмовитися від «претензій» на 4 неокуповані області України, - ЗМІ
Лідер Кремля владімір путін запропонував США зупинити вторгнення в Україну за нинішньою лінією фронту.

Про це стало відомо Financial Times від трьох поінформованих джерел, пише "Європейська правда"

За словами джерел FT, минулого тижня путін сказав посланнику президента США Стіву Віткоффу, що росія може відмовитись від "претензій" на неокуповані частини чотирьох областей України.

"Ця пропозиція є першим офіційним сигналом, який Путін дав з початку війни три роки тому, що Росія може відступити від своїх максималістських вимог щодо припинення вторгнення", – пише видання.

Слова ватажка Кремля призвели до того, що США запропонували варіант можливого "мирного врегулювання", окремі деталі якого потрапили у ЗМІ.

Водночас європейські посадовці, які спілкувались із Financial Times, побоюються, що Путін, ймовірно, використає очевидну поступку в бік США, аби схилити Трампа до прийняття інших вимог Росії і нав'язати їх Україні – наприклад визнання анексії Криму та заборона вступу до НАТО.

"Зараз на Київ чиниться великий тиск, щоб він поступився, щоб Трамп міг заявити про перемогу", – сказав один зі співрозмовників FT.

ЗМІ раніше повідомили, що США на переговорах у Лондоні 23 квітня, де обговорюватимуть кроки для припинення вогню в російсько-українській війні, представлять свою пропозицію щодо визнання анексії Криму Росією з боку Вашингтона і заморозки лінії фронту в рамках мирної угоди.

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що Київ офіційно не отримував таких пропозицій.

Тим часом президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що цього тижня він розкриє зміст запропонованого ним "мирного плану" щодо війни в Україні.

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Теги: Україна, війна, путін, США
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