На великодніх вихідних на Волині спіймали 14 п'яних водіїв

На великодніх вихідних на Волині спіймали 14 п'яних водіїв
Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 14 випадків керування транспортними засобами водіями з ознаками алкогольного сп'яніння.

Про це повідомили у патрульній поліції Волині.

Поліціянти коротко розповіли про деякі випадки:

У місті Луцьк на вулиці Генерала Шухевича інспектори зупинили автомобіль Audi за порушення ПДР. Під час спілкування поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич погодився пройти огляд. Результат — 2,94 проміле. Також інспектори з’ясували, що водій ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії.

Поблизу міста Луцьк ми зупинили автомобіль Chevrolet за порушення ПДР. Спілкуючись із водієм, інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат — 1,56 проміле.

На дорожній станції патрульної поліції під час дії комендантської години ми зупинили автомобіль Volkswagen. У 30-річної водійки інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Жінці запропонували пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,73 проміле.

У Ковелі на вулиці Луцькій під час дії комендантської години ми зупинили автомобіль Hyundai. Під час спілкування з 37-річним керманичем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці — результат 1,35 проміле.

У всіх випадках інспектори відсторонили водіїв від керування та склали протоколи за ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП, а також оформили низку інших адміністративних матеріалів.

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Теги: Волинь, Луцьк, Ковель, поліція, п'яний за кермом
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