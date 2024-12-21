На великодніх вихідних на Волині спіймали 14 п'яних водіїв

Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 14 випадків керування транспортними засобами водіями з ознаками алкогольного сп'яніння.Про це повідомили у патрульній поліції Волині.Поліціянти коротко розповіли про деякі випадки:У місті Луцьк на вулиці Генерала Шухевича інспектори зупинили автомобіль Audi за порушення ПДР. Під час спілкування поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич погодився пройти огляд. Результат — 2,94 проміле. Також інспектори з’ясували, що водій ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії.Поблизу міста Луцьк ми зупинили автомобіль Chevrolet за порушення ПДР. Спілкуючись із водієм, інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат — 1,56 проміле.На дорожній станції патрульної поліції під час дії комендантської години ми зупинили автомобіль Volkswagen. У 30-річної водійки інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Жінці запропонували пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,73 проміле.У Ковелі на вулиці Луцькій під час дії комендантської години ми зупинили автомобіль Hyundai. Під час спілкування з 37-річним керманичем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці — результат 1,35 проміле.У всіх випадках інспектори відсторонили водіїв від керування та склали протоколи за ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП, а також оформили низку інших адміністративних матеріалів.