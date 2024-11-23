12 сіл на Волині на два дні тимчасово залишаться без газопостачання

Низка населених пунктів у Волинській області залишаться без газопостачання через тимчасове призупинення.Про це повідомили у Ковельському відділенні Волинської філії ТОВ "Газорозподільчі мережі України".Газовики проінформували, що згідно з листом Західного ЛВУМГ Ковельська ПМ Оператор ГТС України на виконання програми ремонтів та технічного обслуговування ГТС для проведення ремонтно-профілактичних робіт о 10:00 год до 17:00 24 квітня та о 10:00 год до 17:00 год 25 квітня рекомендують обмежити споживання природного газу споживачам Турійської громади, зокрема, в с.Туропин, с.Бобли, с.Мокрець, с.Соловичі, с.Дуліби, с.Блаженик, с.Обеніжи, с.Кустичі, с.Турія, с.Туричани, с.Дольськ, с.Перевали.У разі повного припинення газопостачання його відновлення відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях."Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті! Для пришвидшення відновлення газопостачання та з метою дотримання вимог Правил безпеки систем газопостачання необхідно забезпечити: усунення виявлених технічних порушень, надання доступу для огляду газопроводів та газових приладів кожного домоволодіння, відповідність встановлених газових приладів проєкту газифікації, наявність актів перевірки та прочищення димових та вентиляційних каналів. Також загострюємо Вашу увагу на необхідності укладення договорів на обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання Ваших помешкань. Для цього необхідно звернутися до Волинської філії «Газорозподільні мережі України»", - йдеться у дописі.