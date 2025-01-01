На Волині п'яний 25-річний водій в'їхав у стовп: його госпіталізували

На Волині п'яний 25-річний водій в'їхав у стовп: його госпіталізували
Лучанин керував у стані сп’яніння та скоїв ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 22 квітня, на вулиці Молодіжна у селі Звози на Ківерцівщині. 

25-річний лучанин, керуючи автомобілем Lexus у стані сп’яніння, зіткнувся з електроопорою.

Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Транспортний засіб поліцейські вилучили.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Слідство триває.


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Теги: Волинь, ДТП
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