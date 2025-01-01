На Волині п'яний 25-річний водій в'їхав у стовп: його госпіталізували





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 22 квітня, на вулиці Молодіжна у селі Звози на Ківерцівщині.



25-річний лучанин, керуючи автомобілем Lexus у стані сп’яніння, зіткнувся з електроопорою.



Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.



Транспортний засіб поліцейські вилучили.



За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.



Слідство триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанин керував у стані сп’яніння та скоїв ДТП.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 22 квітня, на вулиці Молодіжна у селі Звози на Ківерцівщині.25-річний лучанин, керуючи автомобілем Lexus у стані сп’яніння, зіткнувся з електроопорою.Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.Транспортний засіб поліцейські вилучили.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.Слідство триває.

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