Волинський забудовник через борги заплатить 385 тисяч Луцькій міськраді

Господарський суд Волинської області задоволив позов Луцької окружної прокуратури в інтересах держави в особі Луцької міської ради про стягнення із місцевого забудовника понад 385 тисяч гривень інфляційних втрат та відсотків за борговим зобов'язанням внаслідок несвоєчасної сплати коштів пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту.Про це повідомляють на сайті Волинської обласної прокуратури.Нагадаємо, після звернення окружної прокуратури до суду із позовом замовник будівництва багатоквартирного будинку на вулиці Львівській у Луцьку сплатив до бюджету громади понад 900 тис. грн безпідставно збережених ними коштів пайової участі.Прокурори ж встановили, що зробив це суб'єкт господарювання, прострочивши виконання боргового зобов'язання, відтак має сплатити до місцевого бюджету ще інфляційні витрати та відсотки.В суді прокурори домоглися стягнення цих коштів у бюджет громади.