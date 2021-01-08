Волинський забудовник через борги заплатить 385 тисяч Луцькій міськраді

Волинський забудовник через борги заплатить 385 тисяч Луцькій міськраді
Господарський суд Волинської області задоволив позов Луцької окружної прокуратури в інтересах держави в особі Луцької міської ради про стягнення із місцевого забудовника понад 385 тисяч гривень інфляційних втрат та відсотків за борговим зобов'язанням внаслідок несвоєчасної сплати коштів пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту.

Про це повідомляють на сайті Волинської обласної прокуратури.

Нагадаємо, після звернення окружної прокуратури до суду із позовом замовник будівництва багатоквартирного будинку на вулиці Львівській у Луцьку сплатив до бюджету громади понад 900 тис. грн безпідставно збережених ними коштів пайової участі.

Прокурори ж встановили, що зробив це суб'єкт господарювання, прострочивши виконання боргового зобов'язання, відтак має сплатити до місцевого бюджету ще інфляційні витрати та відсотки.

В суді прокурори домоглися стягнення цих коштів у бюджет громади.

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Теги: Волинь, Луцьк, гроші, борг, суд
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