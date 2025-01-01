Російські удари по Черкащині коригував переселенець із Бахмута

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Черкащині ще одного агента фсб. Ним виявився 42-річний переселенець з Бахмута, який восени 2022 року переїхав до центрального регіону України, а згодом почав працювати на окупантів.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.За матеріалами справи, після дистанційного вербування фігурант готував координати для ракетно-дронових атак рф по регіону.Встановлено, наприклад, що для наведення удару по районному ТЦК агент під виглядом оновлення облікових даних прийшов до військового об’єкта і звідти «скинув» його геолокацію фсб.Крім того, він регулярно об’їжджав територію області, намагаючись виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ.Під час таких розвідвилазок зрадник шпигував також за навчальними центрами і запасними командними пунктами українських військ.У подальшому він сподівався влаштуватися головним спеціалістом до місцевого органу самоврядування, щоб використовувати посаду для збору додаткової розвідінформації.Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його злочини і затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.За даними слідства, переселенець потрапив у поле зору окупантів, коли шукав «легкі гроші» на Телеграм-каналах.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.