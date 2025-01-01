На Волині за перевантаження вантажівок порушники сплатять 204 тисячі гривень штрафу
Сьогодні, 17:10
Під час рейдової перевірки на а/д М-07 інспектори відділу державного нагляду (контролю) Укртрансбезпеки у Волинській області зупинили дві вантажівки марки RENAULT, що мали ознаки перевантаження.
Про це повідомляють в установі.
Для проходження вагового контролю авто були супроводжені до пункту ГВК (Постанова КМУ від 19.05.2023 № 513 — Укртрансбезпека має право супроводжувати до 50 км вантажівки, які мають ознаки порушення габаритно-вагових норм).
Габаритно-ваговий контроль встановив:
- перевищення загальної маси першої вантажівки на 32,25%: 52,9 т при допустимих для такого типу автомобілів 40 т (відповідальність за порушення згідно з абз. 17 ст. 60 ЗУ «Про автомобільний транспорт» — 51 000 гривень);
- перевищення загальної маси другого транспортного засобу на 30,87%: 52,35 т при допустимих для такого типу автомобілів 40 т (відповідальність за порушення згідно з абз. 17 ст. 60 ЗУ «Про автомобільний транспорт» — 51 000 гривень).
Крім того, на вантажовідправників зазначених транспортних засобів, за внесення недостовірних відомостей про масу вантажу до ТТН, буде накладено штраф у розмірі 51 000 грн кожному (ч.4, ст.132-2 КУпАП).
До усунення вагових порушень на вантажівки було встановлено блокувальні пристрої. Лише після усунення порушення — транспортні засоби продовжили рух.
Відтак порушники мають сплатити 204 000 грн штрафу до бюджету.
Укртрансбезпека закликає перевізників дотримуватися встановлених габаритно-вагових норм. Це дозволить зберегти дорожню інфраструктуру та уникнути непередбачених видатків.
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Про це повідомляють в установі.
Для проходження вагового контролю авто були супроводжені до пункту ГВК (Постанова КМУ від 19.05.2023 № 513 — Укртрансбезпека має право супроводжувати до 50 км вантажівки, які мають ознаки порушення габаритно-вагових норм).
Габаритно-ваговий контроль встановив:
- перевищення загальної маси першої вантажівки на 32,25%: 52,9 т при допустимих для такого типу автомобілів 40 т (відповідальність за порушення згідно з абз. 17 ст. 60 ЗУ «Про автомобільний транспорт» — 51 000 гривень);
- перевищення загальної маси другого транспортного засобу на 30,87%: 52,35 т при допустимих для такого типу автомобілів 40 т (відповідальність за порушення згідно з абз. 17 ст. 60 ЗУ «Про автомобільний транспорт» — 51 000 гривень).
Крім того, на вантажовідправників зазначених транспортних засобів, за внесення недостовірних відомостей про масу вантажу до ТТН, буде накладено штраф у розмірі 51 000 грн кожному (ч.4, ст.132-2 КУпАП).
До усунення вагових порушень на вантажівки було встановлено блокувальні пристрої. Лише після усунення порушення — транспортні засоби продовжили рух.
Відтак порушники мають сплатити 204 000 грн штрафу до бюджету.
Укртрансбезпека закликає перевізників дотримуватися встановлених габаритно-вагових норм. Це дозволить зберегти дорожню інфраструктуру та уникнути непередбачених видатків.
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