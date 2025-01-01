На Волині за перевантаження вантажівок порушники сплатять 204 тисячі гривень штрафу

Під час рейдової перевірки на а/д М-07 інспектори відділу державного нагляду (контролю) Укртрансбезпеки у Волинській області зупинили дві вантажівки марки RENAULT, що мали ознаки перевантаження.Про це повідомляють в установі.Для проходження вагового контролю авто були супроводжені до пункту ГВК (Постанова КМУ від 19.05.2023 № 513 — Укртрансбезпека має право супроводжувати до 50 км вантажівки, які мають ознаки порушення габаритно-вагових норм).Габаритно-ваговий контроль встановив:- перевищення загальної маси першої вантажівки на 32,25%: 52,9 т при допустимих для такого типу автомобілів 40 т (відповідальність за порушення згідно з абз. 17 ст. 60 ЗУ «Про автомобільний транспорт» — 51 000 гривень);- перевищення загальної маси другого транспортного засобу на 30,87%: 52,35 т при допустимих для такого типу автомобілів 40 т (відповідальність за порушення згідно з абз. 17 ст. 60 ЗУ «Про автомобільний транспорт» — 51 000 гривень).Крім того, на вантажовідправників зазначених транспортних засобів, за внесення недостовірних відомостей про масу вантажу до ТТН, буде накладено штраф у розмірі 51 000 грн кожному (ч.4, ст.132-2 КУпАП).До усунення вагових порушень на вантажівки було встановлено блокувальні пристрої. Лише після усунення порушення — транспортні засоби продовжили рух.Відтак порушники мають сплатити 204 000 грн штрафу до бюджету.Укртрансбезпека закликає перевізників дотримуватися встановлених габаритно-вагових норм. Це дозволить зберегти дорожню інфраструктуру та уникнути непередбачених видатків.