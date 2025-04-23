Глава МЗС Польщі обурився наміром росії забрати українські території: «У вас що, замало землі?»

Радослав Сікорський під час щорічного звернення до парламенту різко розкритикував Росію та закликав її керівництво зупинити агресію проти України.



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«У вас що, замало землі? Одинадцять часових поясів — і цього ще недостатньо? Займіться тим, щоб краще управляти тим, що у вас є, згідно з міжнародним правом», — звернувся Сікорський до російського керівництва.



Міністр також охарактеризував складну ситуацію, яка склалася на тлі війни в Україні, що триває біля польського кордону, та зростання загрози її поширення.



«У польських домівках оселилися тривога й запитання: чи загрожує російська агресія й нам? Чи не наближається криза у відносинах між Європою та Сполученими Штатами? Чи зможе Європа швидко посилити свої оборонні спроможності?» — сказав Сікорський.



Польща, яка залишається одним із найактивніших союзників Києва, разом з іншими країнами ЄС посилює обороноздатність через побоювання, що агресія Росії не обмежиться Україною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр закордонних справ Польщіпід час щорічного звернення до парламенту різко розкритикував Росію та закликав її керівництво зупинити агресію проти України.Про це пише LB.ua з посиланням на The Guardian.«У вас що, замало землі? Одинадцять часових поясів — і цього ще недостатньо? Займіться тим, щоб краще управляти тим, що у вас є, згідно з міжнародним правом», — звернувся Сікорський до російського керівництва.Міністр також охарактеризував складну ситуацію, яка склалася на тлі війни в Україні, що триває біля польського кордону, та зростання загрози її поширення.«У польських домівках оселилися тривога й запитання: чи загрожує російська агресія й нам? Чи не наближається криза у відносинах між Європою та Сполученими Штатами? Чи зможе Європа швидко посилити свої оборонні спроможності?» — сказав Сікорський.Польща, яка залишається одним із найактивніших союзників Києва, разом з іншими країнами ЄС посилює обороноздатність через побоювання, що агресія Росії не обмежиться Україною.

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