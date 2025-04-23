Глава МЗС Польщі обурився наміром росії забрати українські території: «У вас що, замало землі?»

Глава МЗС Польщі обурився наміром росії забрати українські території: «У вас що, замало землі?»
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час щорічного звернення до парламенту різко розкритикував Росію та закликав її керівництво зупинити агресію проти України.

Про це пише LB.ua з посиланням на The Guardian.

«У вас що, замало землі? Одинадцять часових поясів — і цього ще недостатньо? Займіться тим, щоб краще управляти тим, що у вас є, згідно з міжнародним правом», — звернувся Сікорський до російського керівництва.

Міністр також охарактеризував складну ситуацію, яка склалася на тлі війни в Україні, що триває біля польського кордону, та зростання загрози її поширення.

«У польських домівках оселилися тривога й запитання: чи загрожує російська агресія й нам? Чи не наближається криза у відносинах між Європою та Сполученими Штатами? Чи зможе Європа швидко посилити свої оборонні спроможності?» — сказав Сікорський.

Польща, яка залишається одним із найактивніших союзників Києва, разом з іншими країнами ЄС посилює обороноздатність через побоювання, що агресія Росії не обмежиться Україною.

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Теги: Росія, війна
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