Глава МЗС Польщі обурився наміром росії забрати українські території: «У вас що, замало землі?»
Сьогодні, 18:27
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час щорічного звернення до парламенту різко розкритикував Росію та закликав її керівництво зупинити агресію проти України.
Про це пише LB.ua з посиланням на The Guardian.
«У вас що, замало землі? Одинадцять часових поясів — і цього ще недостатньо? Займіться тим, щоб краще управляти тим, що у вас є, згідно з міжнародним правом», — звернувся Сікорський до російського керівництва.
Міністр також охарактеризував складну ситуацію, яка склалася на тлі війни в Україні, що триває біля польського кордону, та зростання загрози її поширення.
«У польських домівках оселилися тривога й запитання: чи загрожує російська агресія й нам? Чи не наближається криза у відносинах між Європою та Сполученими Штатами? Чи зможе Європа швидко посилити свої оборонні спроможності?» — сказав Сікорський.
Польща, яка залишається одним із найактивніших союзників Києва, разом з іншими країнами ЄС посилює обороноздатність через побоювання, що агресія Росії не обмежиться Україною.
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Про це пише LB.ua з посиланням на The Guardian.
«У вас що, замало землі? Одинадцять часових поясів — і цього ще недостатньо? Займіться тим, щоб краще управляти тим, що у вас є, згідно з міжнародним правом», — звернувся Сікорський до російського керівництва.
Міністр також охарактеризував складну ситуацію, яка склалася на тлі війни в Україні, що триває біля польського кордону, та зростання загрози її поширення.
«У польських домівках оселилися тривога й запитання: чи загрожує російська агресія й нам? Чи не наближається криза у відносинах між Європою та Сполученими Штатами? Чи зможе Європа швидко посилити свої оборонні спроможності?» — сказав Сікорський.
Польща, яка залишається одним із найактивніших союзників Києва, разом з іншими країнами ЄС посилює обороноздатність через побоювання, що агресія Росії не обмежиться Україною.
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