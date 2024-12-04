20-річного водія легковика судили за ДТП із пішоходом на Волині
Сьогодні, 19:10
На Волині оголосили вирок 20-річному водію легкового автомобіля Audi А6 Аllroad, який взимку 2024 року на трасі між селами Северинівка та Кукли збив 57-річного чоловіка. У результаті ДТП пішохід отримав тяжкі травми.
Свою вину 20-річний чоловік визнав повністю, сказано у вироку Маневицького районного суду, пише Суспільне.
Він розповів, що їхав у вечірню пору з увімкненим ближнім світлом фар, а при роз'їзді із зустрічною машиною був змушений частково виїхати на узбіччя, бо ширина проїзної частини дороги не давала можливості для зустрічного роз'їзду двох автомобілів.
У цей момент наїхав на пішохода, який йшов по краю траси в попутному напрямку. 57-річного волинянина з травмами госпіталізувати у Маневицьку багатопрофільну лікарню.
Претензій чоловік у суді не озвучив і додав, що шкоду і всі витрати на лікування водій йому відшкодував, а також пообіцяв возити його автівкою в Маневичі та Луцьк для подальшого лікування та реабілітації після отриманих травм.
На час вчинення ДТП водій у стані алкогольного сп'яніння не перебував: це підтвердив результат огляду з допомогою "Драгера". Також суд врахував те, що батько 20-річного водія зник безвісти в районі Макіївки Луганської області в серпні 2024 року, і у зв'язку з цим хлопець виконує необхідні роботи по господарству та забезпечує потреби сім'ї.
Водія автомобіля Audi А6 суд визнав винним, проте звільнив його від 4 років в'язниці з 2-річним випробуванням (іспитовий строк). Додаткове покарання, а саме позбавлення права керувати транспортними засобами, до водія суд не застосовував.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Свою вину 20-річний чоловік визнав повністю, сказано у вироку Маневицького районного суду, пише Суспільне.
Він розповів, що їхав у вечірню пору з увімкненим ближнім світлом фар, а при роз'їзді із зустрічною машиною був змушений частково виїхати на узбіччя, бо ширина проїзної частини дороги не давала можливості для зустрічного роз'їзду двох автомобілів.
У цей момент наїхав на пішохода, який йшов по краю траси в попутному напрямку. 57-річного волинянина з травмами госпіталізувати у Маневицьку багатопрофільну лікарню.
Претензій чоловік у суді не озвучив і додав, що шкоду і всі витрати на лікування водій йому відшкодував, а також пообіцяв возити його автівкою в Маневичі та Луцьк для подальшого лікування та реабілітації після отриманих травм.
На час вчинення ДТП водій у стані алкогольного сп'яніння не перебував: це підтвердив результат огляду з допомогою "Драгера". Також суд врахував те, що батько 20-річного водія зник безвісти в районі Макіївки Луганської області в серпні 2024 року, і у зв'язку з цим хлопець виконує необхідні роботи по господарству та забезпечує потреби сім'ї.
Водія автомобіля Audi А6 суд визнав винним, проте звільнив його від 4 років в'язниці з 2-річним випробуванням (іспитовий строк). Додаткове покарання, а саме позбавлення права керувати транспортними засобами, до водія суд не застосовував.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
20-річного водія легковика судили за ДТП із пішоходом на Волині
Сьогодні, 19:10
Як 22-річний боєць з позивним «Івасик» знищує ворогів
Сьогодні, 19:00
Глава МЗС Польщі обурився наміром росії забрати українські території: «У вас що, замало землі?»
Сьогодні, 18:27
Очільницю луцького ЦНАПу оштрафували за нетверезе водіння
Сьогодні, 16:56