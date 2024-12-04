20-річного водія легковика судили за ДТП із пішоходом на Волині





Свою вину 20-річний чоловік визнав повністю, сказано у вироку Маневицького районного суду, пише



Він розповів, що їхав у вечірню пору з увімкненим ближнім світлом фар, а при роз'їзді із зустрічною машиною був змушений частково виїхати на узбіччя, бо ширина проїзної частини дороги не давала можливості для зустрічного роз'їзду двох автомобілів.



У цей момент наїхав на пішохода, який йшов по краю траси в попутному напрямку. 57-річного волинянина з травмами госпіталізувати у Маневицьку багатопрофільну лікарню.



Претензій чоловік у суді не озвучив і додав, що шкоду і всі витрати на лікування водій йому відшкодував, а також пообіцяв возити його автівкою в Маневичі та Луцьк для подальшого лікування та реабілітації після отриманих травм.



На час вчинення ДТП водій у стані алкогольного сп'яніння не перебував: це підтвердив результат огляду з допомогою "Драгера". Також суд врахував те, що батько 20-річного водія зник безвісти в районі Макіївки Луганської області в серпні 2024 року, і у зв'язку з цим хлопець виконує необхідні роботи по господарству та забезпечує потреби сім'ї.



Водія автомобіля Audi А6 суд визнав винним, проте звільнив його від 4 років в'язниці з 2-річним випробуванням (іспитовий строк). Додаткове покарання, а саме позбавлення права керувати транспортними засобами, до водія суд не застосовував.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині оголосили вирок 20-річному водію легкового автомобіля Audi А6 Аllroad, який взимку 2024 року на трасі між селами Северинівка та Кукли збив 57-річного чоловіка. У результаті ДТП пішохід отримав тяжкі травми.Свою вину 20-річний чоловік визнав повністю, сказано у вироку Маневицького районного суду, пише Суспільне Він розповів, що їхав у вечірню пору з увімкненим ближнім світлом фар, а при роз'їзді із зустрічною машиною був змушений частково виїхати на узбіччя, бо ширина проїзної частини дороги не давала можливості для зустрічного роз'їзду двох автомобілів.У цей момент наїхав на пішохода, який йшов по краю траси в попутному напрямку. 57-річного волинянина з травмами госпіталізувати у Маневицьку багатопрофільну лікарню.Претензій чоловік у суді не озвучив і додав, що шкоду і всі витрати на лікування водій йому відшкодував, а також пообіцяв возити його автівкою в Маневичі та Луцьк для подальшого лікування та реабілітації після отриманих травм.На час вчинення ДТП водій у стані алкогольного сп'яніння не перебував: це підтвердив результат огляду з допомогою "Драгера". Також суд врахував те, що батько 20-річного водія зник безвісти в районі Макіївки Луганської області в серпні 2024 року, і у зв'язку з цим хлопець виконує необхідні роботи по господарству та забезпечує потреби сім'ї.Водія автомобіля Audi А6 суд визнав винним, проте звільнив його від 4 років в'язниці з 2-річним випробуванням (іспитовий строк). Додаткове покарання, а саме позбавлення права керувати транспортними засобами, до водія суд не застосовував.

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