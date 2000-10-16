На Луганщині загинув Герой з Волині Владислав Андрусик

На Луганщині загинув Герой з Волині Владислав Андрусик
Війна продовжує забирати життя наших захисників. Знову маємо важку втрату в Ковельській громаді: загинув стрілець штурмового спеціалізованого батальйону військової частини А4638, солдат Андрусик Владислав Борисович (16.10.2000 р.н.).

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

Його життя обірвалося 16 квітня 2025 року біля населеного пункту Новоєгорівка Сватівського району на Луганщині.

На Луганщині загинув Герой з Волині Владислав Андрусик


Прощання з воїном відбудеться 24.04.2025 р. за наступним порядком:

▪️13.00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці,
після завершення – хода до центру міста;
▪️14.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.

Останнім місцем спочинку захисника стане Алея Героїв міського кладовища.

ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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