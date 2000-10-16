На Луганщині загинув Герой з Волині Владислав Андрусик

Андрусик Владислав Борисович (16.10.2000 р.н.).



Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.



Його життя обірвалося 16 квітня 2025 року біля населеного пункту Новоєгорівка Сватівського району на Луганщині.







Прощання з воїном відбудеться 24.04.2025 р. за наступним порядком:



▪️13.00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці,

після завершення – хода до центру міста;

▪️14.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.



Останнім місцем спочинку захисника стане Алея Героїв міського кладовища.



ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким Героя.

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