Луцький зоопарк змінив графік роботи





Зміни пов'язані зі тривалістю світлового дня, розповіла директорка КП «Луцький зоопарк» Людмила Денисенко, передає



Завітати до зоопарку тепер можна до 20:00, а придбати квиток до 19:00.



Побачити понад 2 тисяч тварин різних видів можна щодня з 10:00 до 20:00 за адресою вул. Глушець, 16.



Після закінчення літнього сезону робочі години скоротять.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький зоопарк змінив графік роботи.Зміни пов'язані зі тривалістю світлового дня, розповіла директорка КП «Луцький зоопарк» Людмила Денисенко, передає misto.media Завітати до зоопарку тепер можна до 20:00, а придбати квиток до 19:00.Побачити понад 2 тисяч тварин різних видів можна щодня з 10:00 до 20:00 за адресою вул. Глушець, 16.Після закінчення літнього сезону робочі години скоротять.

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