Луцький зоопарк змінив графік роботи
Сьогодні, 21:15
Луцький зоопарк змінив графік роботи.
Зміни пов'язані зі тривалістю світлового дня, розповіла директорка КП «Луцький зоопарк» Людмила Денисенко, передає misto.media.
Завітати до зоопарку тепер можна до 20:00, а придбати квиток до 19:00.
Побачити понад 2 тисяч тварин різних видів можна щодня з 10:00 до 20:00 за адресою вул. Глушець, 16.
Після закінчення літнього сезону робочі години скоротять.
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Зміни пов'язані зі тривалістю світлового дня, розповіла директорка КП «Луцький зоопарк» Людмила Денисенко, передає misto.media.
Завітати до зоопарку тепер можна до 20:00, а придбати квиток до 19:00.
Побачити понад 2 тисяч тварин різних видів можна щодня з 10:00 до 20:00 за адресою вул. Глушець, 16.
Після закінчення літнього сезону робочі години скоротять.
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