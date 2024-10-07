Луцький зоопарк змінив графік роботи

Луцький зоопарк змінив графік роботи
Луцький зоопарк змінив графік роботи.

Зміни пов'язані зі тривалістю світлового дня, розповіла директорка КП «Луцький зоопарк» Людмила Денисенко, передає misto.media.

Завітати до зоопарку тепер можна до 20:00, а придбати квиток до 19:00.

Побачити понад 2 тисяч тварин різних видів можна щодня з 10:00 до 20:00 за адресою вул. Глушець, 16.

Після закінчення літнього сезону робочі години скоротять.

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Теги: зоопарк, Луцьк, графік роботи
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