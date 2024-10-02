Що не варто нести на кладовище у Провідну неділю





Цьогоріч Провідну неділю відзначають 27 квітня. З року в рік у цей день люди приносять на могили паски, яйця, цукерки тощо і їх залишають. Це привертає увагу тварин, які шукають їжу і починають рити могили, прокоментував Василь Цетнар.



Рештки їжі розносять по всій території і птахи. А продукти (особливо крашанки) швидко псуються і виникає характерний запах.



«Крім їжі, не варто розпивати напої, зокрема спиртні, це можна зробити вдома за столом, але не біля могил», — додав Василь Цетнар.



Штучні квіти, якими часто прикрашають могили, довго розкладаються природним шляхом, їх неможливо переробити, бо це суміш пластику, клею, фарб і металу, кажуть у центрі сортування відходів «Чистий Луцьк». А при їх спалюванні повітря насичується токсичними речовинами.



Там радять знайти альтернативу штучним квітам, до прикладу, замінити справжніми однорічними чи багаторічними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найчастіше кладовища Волині залишаються забрудненими після Провідної неділі. Причиною цьому є їжа та напої, які залишають після візитів.Цьогоріч Провідну неділю відзначають 27 квітня. З року в рік у цей день люди приносять на могили паски, яйця, цукерки тощо і їх залишають. Це привертає увагу тварин, які шукають їжу і починають рити могили, прокоментував misto.media директор Луцького спецкомбінату комунально-побутового обслуговуванняРештки їжі розносять по всій території і птахи. А продукти (особливо крашанки) швидко псуються і виникає характерний запах.«Крім їжі, не варто розпивати напої, зокрема спиртні, це можна зробити вдома за столом, але не біля могил», — додав Василь Цетнар.Штучні квіти, якими часто прикрашають могили, довго розкладаються природним шляхом, їх неможливо переробити, бо це суміш пластику, клею, фарб і металу, кажуть у центрі сортування відходів «Чистий Луцьк». А при їх спалюванні повітря насичується токсичними речовинами.Там радять знайти альтернативу штучним квітам, до прикладу, замінити справжніми однорічними чи багаторічними.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію