На кладовищі біля Луцька викинули сміття на могили воїнів
Сьогодні, 22:12
У селищі Торчин, що під Луцьком, невідомі викинули сміття просто біля місця поховання героїв.
Про це інформують у Торчинській громаді, передає "Конкурент".
Так, працівники КП «ВУЖКГ Торчин» ще до Великодня доклали чимало зусиль, щоб привести кладовище до ладу. У п’ятницю воно було чисте. А вже на свято – купи сміття на доріжках біля могил.
«Найбільше обурення викликає те, що сміття викинули просто біля місця поховання наших Героїв. Там є табличка з написом і стрілкою, яка чітко вказує, куди потрібно нести сміття. І попри це – залишили непотріб прямо біля могил. Це не просто недбалість, а неповага до пам’яті загиблих і болю їхніх родин», – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформують у Торчинській громаді, передає "Конкурент".
Так, працівники КП «ВУЖКГ Торчин» ще до Великодня доклали чимало зусиль, щоб привести кладовище до ладу. У п’ятницю воно було чисте. А вже на свято – купи сміття на доріжках біля могил.
«Найбільше обурення викликає те, що сміття викинули просто біля місця поховання наших Героїв. Там є табличка з написом і стрілкою, яка чітко вказує, куди потрібно нести сміття. І попри це – залишили непотріб прямо біля могил. Це не просто недбалість, а неповага до пам’яті загиблих і болю їхніх родин», – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Першою прокинулась Марта, а Ваня не спав: ведмеді Луцького зоопарку вийшли на літні вольєри
Сьогодні, 22:44
На кладовищі біля Луцька викинули сміття на могили воїнів
Сьогодні, 22:12
Що не варто нести на кладовище у Провідну неділю
Сьогодні, 21:45
Луцький зоопарк змінив графік роботи
Сьогодні, 21:15
На Луганщині загинув Герой з Волині Владислав Андрусик
Сьогодні, 20:38