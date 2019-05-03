На кладовищі біля Луцька викинули сміття на могили воїнів

У селищі Торчин, що під Луцьком, невідомі викинули сміття просто біля місця поховання героїв.Про це інформують у Торчинській громаді, передає "Конкурент".Так, працівники КП «ВУЖКГ Торчин» ще до Великодня доклали чимало зусиль, щоб привести кладовище до ладу. У п’ятницю воно було чисте. А вже на свято – купи сміття на доріжках біля могил.«Найбільше обурення викликає те, що сміття викинули просто біля місця поховання наших Героїв. Там є табличка з написом і стрілкою, яка чітко вказує, куди потрібно нести сміття. І попри це – залишили непотріб прямо біля могил. Це не просто недбалість, а неповага до пам’яті загиблих і болю їхніх родин», – йдеться у повідомленні.