На кладовищі біля Луцька викинули сміття на могили воїнів

На кладовищі біля Луцька викинули сміття на могили воїнів
У селищі Торчин, що під Луцьком, невідомі викинули сміття просто біля місця поховання героїв.

Про це інформують у Торчинській громаді, передає "Конкурент".

Так, працівники КП «ВУЖКГ Торчин» ще до Великодня доклали чимало зусиль, щоб привести кладовище до ладу. У п’ятницю воно було чисте. А вже на свято – купи сміття на доріжках біля могил.

«Найбільше обурення викликає те, що сміття викинули просто біля місця поховання наших Героїв. Там є табличка з написом і стрілкою, яка чітко вказує, куди потрібно нести сміття. І попри це – залишили непотріб прямо біля могил. Це не просто недбалість, а неповага до пам’яті загиблих і болю їхніх родин», – йдеться у повідомленні.

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Теги: кладовище, сміття, могила воїнів
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