На кладовищах Луцької громади перед Провідною неділею наводять лад





Працюють без вихідних, розповів Василь Цетнар.



На Алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа тривають роботи зі встановлення пам’ятників загиблим військовим. Будівельники також готують місця для встановлення флагштоків.



Комунальне підприємство "Луцький спецкомбінат", що обслуговує 40 кладовищ Луцької громади, до Провідної неділі комунальники працюють без вихідних та за подовженим графіком роботи. загальна площа цвинтарів громади — 90 гектарів.



"Третю суботу ми працюємо без вихідних, бо сміття дуже багато, — каже Василь Цетнар. — Було проведено заміни більше сотні прапорів, бо деякі порвалися, деякі потріпалися. Просимо людей, щоб паски не лишали на могилах, цукерки і яйця. Якщо людина прийшла з пасочкою, вона може принести в церкву, тут є церква на території".

Зі слів керівника "Луцького спецкомбінату", у суботу, 26 квітня, на кладовищі відкриють ворота, аби було зручніше заїхати відвідувачам на кріслах колісних, в неділю ворота будуть відкриті з 16:00 години.



Прибирають також на кладовищі у Гаразджі родичі померлих. На могилу свого чоловіка прийшла лучанка Леся Лобуцька. Жінка розповіла: чоловік помер 10 років тому. Перед Провідною неділею завжди наводить над біля місця його поховання.



Підливає квіти біля могили сина Людмила Потапчук. Він був військовослужбовцем, розповідає жінка, загинув торік у вересні. Захиснику було 37 років.



"Його дуже сильно поранило, ще п’ять днів чіплявся за життя, але не получилося, — говорить матір. — Свіжа могила, дуже свіжа рана від такої втрати. Квіти піділлю і біля нього хочу посидіти. Я як сюди приїду, мені так добре, легше на душі".



Як розповів Суспільному виконувач обов’язків відділу транспорту Луцької міської ради Олександр Середа, у Провідну неділю у Луцьку курсуватиме додатковий транспорт. Перевезення пасажирів до кладовища у селі Гаразджа відбуватиметься з 8.30 до 17.15.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Провідної неділі на території 40 цвинтарів Луцької громади працівники "Луцького спецкомбінату" — комунального підприємства, що обслуговує кладовища, наводять лад.Працюють без вихідних, розповів Суспільному керівник установиНа Алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа тривають роботи зі встановлення пам’ятників загиблим військовим. Будівельники також готують місця для встановлення флагштоків.Комунальне підприємство "Луцький спецкомбінат", що обслуговує 40 кладовищ Луцької громади, до Провідної неділі комунальники працюють без вихідних та за подовженим графіком роботи. загальна площа цвинтарів громади — 90 гектарів."Третю суботу ми працюємо без вихідних, бо сміття дуже багато, — каже Василь Цетнар. — Було проведено заміни більше сотні прапорів, бо деякі порвалися, деякі потріпалися. Просимо людей, щоб паски не лишали на могилах, цукерки і яйця. Якщо людина прийшла з пасочкою, вона може принести в церкву, тут є церква на території".Зі слів керівника "Луцького спецкомбінату", у суботу, 26 квітня, на кладовищі відкриють ворота, аби було зручніше заїхати відвідувачам на кріслах колісних, в неділю ворота будуть відкриті з 16:00 години.Прибирають також на кладовищі у Гаразджі родичі померлих. На могилу свого чоловіка прийшла лучанка Леся Лобуцька. Жінка розповіла: чоловік помер 10 років тому. Перед Провідною неділею завжди наводить над біля місця його поховання.Підливає квіти біля могили сина Людмила Потапчук. Він був військовослужбовцем, розповідає жінка, загинув торік у вересні. Захиснику було 37 років."Його дуже сильно поранило, ще п’ять днів чіплявся за життя, але не получилося, — говорить матір. — Свіжа могила, дуже свіжа рана від такої втрати. Квіти піділлю і біля нього хочу посидіти. Я як сюди приїду, мені так добре, легше на душі".Як розповів Суспільному виконувач обов’язків відділу транспорту Луцької міської ради, у Провідну неділю у Луцьку курсуватиме додатковий транспорт. Перевезення пасажирів до кладовища у селі Гаразджа відбуватиметься з 8.30 до 17.15.

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