Першою прокинулась Марта, а Ваня не спав: ведмеді Луцького зоопарку вийшли на літні вольєри





Про це Людмила Денисенко.



З її слів, першою прокинулася ведмедиця Марта, яка скуйовджена і схудла після зимової сплячки нині приймає сонячні ванни. Тварина проживала у невеликій буді на заправці на Львівщині, її врятували працівники зоопарку.



Людмила Денисенко говорить: ведмедиця Марта особлива тим, що дуже рано залягає у зимову сплячку.



Бурий ведмідь-шатун Ваня не зумів накопичити достатньої кількості жиру під шкірою і не спав в барлозі до весни, розповів ветеринарний лікар зоопарку Володимир Когут. Зараз, з його слів, потрібно стабілізувати фізіологічний стан тварин.



"Годівля у нас зараз проходить поступово. Ми даємо меншу кількість їжі, щоб запустити травну систему. Ми годуємо їх один раз. Потім переведемо на дворазове харчування протягом місяця, потім на триразове харчування, аби вони набрали ваги. Зі сплячки як вони вийшли, то мають неприглядний вигляд", — сказав ветеринарний лікар.



Ведмеді — всеїдні тварини. В їхньому раціоні переважають ягоди, фрукти, молоді пагони дерев, комахи, дрібні гризуни, а ще вони полюють на ссавців, зазначила директорка зоопарку Людмила Денисенко. У зоопарку ведмедів не годують м’ясом, оскільки воно провокує агресію у тварин.



"Ведмеді трішки навіть прокидалися, їх підгодовували працівники зоопарку. Морози сильні, які були, у лютому, знову загнали тварин у біологічний годинник, у зимову сплячку. Тому зараз вони починають більше бути у своїх літніх вольєрах. Хоча, як бачимо, деякі зараз ще досипають", — говорить керівниця звіринця.



Найстаріша пара ведмедів — 34-річні Маша і Потапович. Зараз вони у барлозі, так само як і ще четверо молодих клишоногих, зазначила Людмила Денисенко. Ведмеді живуть у природі 15-20 років, у неволі — до 40 років.



"Також в нас є врятовані ведмеді із пересувного звіринця із Рівненщини, які не знайшли нову домівку і лишилися у нас. І ще 4 ведмедів, які останніми народилися у нашому зоопарку", — додала директорка звіринця.



Торік у серпні з Луцького до єдиного зоопарку Республіки Молдова — Кишинівського, передали трьох ведмедів. Натомість до Луцька приїхали самиця лами та дві мари патагонські.



"Вона у другій половині жовтня повільна, уже менше виходить, мостить собі місце для сну. Найостаннішій і хто у нас взагалі не спить — це ведмідь Ваня, якого привезли до Луцького зоопарку у 2012 році. Це той ведмідь, який блукав під містом", — сказала керівниця звіринця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Восьмеро бурих ведмедів, які мешкають у Луцькому зоопарку, прокинулися після зимової сплячки та вперше вийшли на літні вольєри. У більшості тварин сплячка тривала пів року, а є й такі, хто зовсім не залягав у сон.Про це Суспільному розповіла керівниця зоопаркуЗ її слів, першою прокинулася ведмедиця Марта, яка скуйовджена і схудла після зимової сплячки нині приймає сонячні ванни. Тварина проживала у невеликій буді на заправці на Львівщині, її врятували працівники зоопарку.Людмила Денисенко говорить: ведмедиця Марта особлива тим, що дуже рано залягає у зимову сплячку.Бурий ведмідь-шатун Ваня не зумів накопичити достатньої кількості жиру під шкірою і не спав в барлозі до весни, розповів ветеринарний лікар зоопарку. Зараз, з його слів, потрібно стабілізувати фізіологічний стан тварин."Годівля у нас зараз проходить поступово. Ми даємо меншу кількість їжі, щоб запустити травну систему. Ми годуємо їх один раз. Потім переведемо на дворазове харчування протягом місяця, потім на триразове харчування, аби вони набрали ваги. Зі сплячки як вони вийшли, то мають неприглядний вигляд", — сказав ветеринарний лікар.Ведмеді — всеїдні тварини. В їхньому раціоні переважають ягоди, фрукти, молоді пагони дерев, комахи, дрібні гризуни, а ще вони полюють на ссавців, зазначила директорка зоопарку Людмила Денисенко. У зоопарку ведмедів не годують м’ясом, оскільки воно провокує агресію у тварин."Ведмеді трішки навіть прокидалися, їх підгодовували працівники зоопарку. Морози сильні, які були, у лютому, знову загнали тварин у біологічний годинник, у зимову сплячку. Тому зараз вони починають більше бути у своїх літніх вольєрах. Хоча, як бачимо, деякі зараз ще досипають", — говорить керівниця звіринця.Найстаріша пара ведмедів — 34-річні Маша і Потапович. Зараз вони у барлозі, так само як і ще четверо молодих клишоногих, зазначила Людмила Денисенко. Ведмеді живуть у природі 15-20 років, у неволі — до 40 років."Також в нас є врятовані ведмеді із пересувного звіринця із Рівненщини, які не знайшли нову домівку і лишилися у нас. І ще 4 ведмедів, які останніми народилися у нашому зоопарку", — додала директорка звіринця.Торік у серпні з Луцького до єдиного зоопарку Республіки Молдова — Кишинівського, передали трьох ведмедів. Натомість до Луцька приїхали самиця лами та дві мари патагонські."Вона у другій половині жовтня повільна, уже менше виходить, мостить собі місце для сну. Найостаннішій і хто у нас взагалі не спить — це ведмідь Ваня, якого привезли до Луцького зоопарку у 2012 році. Це той ведмідь, який блукав під містом", — сказала керівниця звіринця.

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