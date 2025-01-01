24 квітня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 24 квітня, у світі відзначають Міжнародний день солідарності молоді та Всесвітній день захисту лабораторних тварин.
Сьогодні відзначають день народження заслужена артистка України Алла Опейда, журналіст Володимир Хотимчук.
Вітаємо іменинників та зичить їм здоров’я, радості, добра, упевненості в завтрашньому дні, достатку, вірних друзів, творчої наснаги.
24 квітня іменини відзначають власники таких імен: Валентин, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Олексій, Сергій, Єлизавета. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
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Сьогодні відзначають день народження заслужена артистка України Алла Опейда, журналіст Володимир Хотимчук.
Вітаємо іменинників та зичить їм здоров’я, радості, добра, упевненості в завтрашньому дні, достатку, вірних друзів, творчої наснаги.
24 квітня іменини відзначають власники таких імен: Валентин, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Олексій, Сергій, Єлизавета. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
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