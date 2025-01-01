Курс валют на 24 квітня: НБУ різко підвищив курс долара і опустив євро





Про це повідомляється на сайті регулятора.



Офіційний курс на 24 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6707 гривень за 1 долар (+0,1522 грн).



Офіційний курс євро становитиме 47,5421 гривень за 1 євро (-0,1710 грн).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта дешевшає другий день після історичного максимуму.Про це повідомляється на сайті регулятора.Офіційний курс на 24 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6707 гривень за 1 долар (+0,1522 грн).Офіційний курс євро становитиме 47,5421 гривень за 1 євро (-0,1710 грн).

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