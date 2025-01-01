Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 квітня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 24 квітня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11° тепла, вдень 21-23° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень короткочасний дощ. Місцями грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 19-24° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11° тепла, вдень 21-23° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень короткочасний дощ. Місцями грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 19-24° тепла.

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