14 окремий полк БпАК запрошує на службу: умови та пропозиції





Тому єдина гарантія нашої безпеки – це потужні Збройні Сили. Нам необхідна технологічна і сучасна армія. Така армія, яка відіб'є бажання починати з нами війну в майбутньому.



Про це повідомляють 14-му окремому полку БпАК.



Сьогодні ми довели, що українська армія є однією з найефективніших у світі. З моменту повномасштабного вторгнення ми не лише змогли зупинити ворога, але й відбили значну частину територій. Ми продовжуємо боротьбу навіть у найскладніших умовах, коли наші ресурси значно менші за ресурси супротивника. Це демонструє наші переваги: мотивацію, навченість, технологічність та рішучість. Але для продовження цієї боротьби потрібні нові воїни. Ті, хто зараз на фронті, потребують ротації та відпочинку.



У нас ти сам/сама обираєш собі посаду, адже нам необхідні кваліфіковані люди в кожному напрямку. Твої знання, навички та досвід – саме те, що потрібно нашим командирам. Як і в будь-якій організації, ми формуємо команду з кваліфікованих спеціалістів, коли кожна людина займає своє місце. Обери собі посаду, на якій будеш найбільш продуктивний – це головний принцип в рекрутингу до нашого полку.





Навчання в нашому підрозділі – це безперервний процес. Спочатку ти проходиш базову військову підготовку в Навчальному Центрі. Далі, після приєднання до підрозділу, ти вдосконалюєш свої навички у стрілецькій, бойовій, медичній та фаховій підготовці відповідно до своєї спеціалізації. Ми даємо все необхідне для успішної служби.



Наші командири – це офіцери з бойовим досвідом ще з 2014 року. Для них головне – це ефективність виконання завдань та безпека бійців. Тому вони особливу увагу приділяють ретельному плануванню бойових дій та підготовці військовослужбовців.



Наша полк – це в першу чергу технології, де головною зброєю є інтелект та інженерні рішення. Наші інженери постійно працюють над вдосконаленням засобів ураження, розвідки, зв’язку та автоматизації бойових дій. Тому ми особливо зацікавлені у фахівцях технічних спеціальностей, які можуть зробити нашу армію ще більш технологічною та ефективною.



Крім бойових підрозділів, у нас також є потреба у спеціалістах, які забезпечують функціонування підрозділу. Це непомітна складова збройних сил, але від неї залежить успішність усіх бойових операцій. Водії, бухгалтери, спеціалісти із закупівель, кухарі, автоелектрики, фельдшери – без цих людей жоден військовий підрозділ не зможе ефективно виконувати свої завдання. Ми очікуємо спеціалістів з досвідом та навичками в різноманітних цивільних професійних напрямках.



Для молодих людей служба в армії – хороший професійний старт. Це можливість отримати досвід, навички лідерства та роботи в команді, що знадобиться не лише у військовій сфері, а й у цивільному житті після завершення служби. Крім того, армія надає:



- Хороше забезпечення: проживання, харчування, дуже широкий перелік речового забезпечення, а також засоби індивідуального захисту



- Широкий перелік пільг: додаткові грошові виплати, медичні послуги, іпотечне кредитування під 0%, пільги для вступу у ВНЗ та багато іншого



- Високу заробітну плату: 50 000 грн – 100 000 грн та більше, залежно від умов служби та виконання бойових задач.







Долучитись до нас – це кілька простих кроків.



Перший крок нашого знайомства — заповнення анкети на нашому



Відповідай на питання, додай резюме і наші рекрутери з тобою сконтактують.



Другий крок — рекрутери проведуть онлайн-співбесіду. На ній ти зможеш обрати посаду з огляду на власні бажання, досвід та навички і поставити будь-які питання.



Третій крок – спілкування з командиром підрозділу. Ти отримаєш відповіді на питання про особливості служби та робочі задачі. А також розкажеш про себе, свій досвід та навички.



Четвертий крок – долучення до підрозділу. Тут є два шляхи: мобілізація або контракт. Кожен з них має свої особливості та переваги.



14-й окремий полк БпАК визначений Генеральним Штабом як пріоритетний підрозділ, ми можемо напряму мобілізувати до нашого полку. Для цього ти маєш написати заяву на мобілізацію та пройти ВЛК і ми відразу приймаємо тебе у наш підрозділ.



Якщо ти обираєте шлях долучення через контракт, то усі процеси проходиш в ТЦК, який ми порекомендуємо. Це налагоджений процес і все проходить чітко та легко.



В будь-якому випадку ми супроводжуємо на цьому шляху. Надаємо інструкції та консультуємо по всім питанням



П’ятий крок — базова загальновійськова підготовка, яка триватиме 50 днів. Проходить на базі навчального центру Збройних Сил. І після завершення ти повернешся до нашого підрозділу. Тут на тебе чекатимуть фахова підготовка, адаптація до нової посади та повноцінне злагодження із побратимами і посестрами.



Збройні Сили України вже стали фундаментом безпеки Європи. Ми показали світу, що готові боротися за свою свободу і можемо дати відсіч навіть найпотужнішому супротивнику. Але перемога залежить від кожного з нас.



Служба в Збройних Силах — це робота. Ти отримаєш хороші умови, хорошу зарплату та широкий перелік пільг. Будуть складні, але цікаві задачі й дуже ретельне навчання та підготовка — усе чого ти не знаєш, тобі розкажуть, усе чого ти не вмієш — тебе навчать.

Але головне — це найбільш важлива робота, яку ти зараз можеш знайти в Україні. Робота, якою ти будете пишатися. Це вибір для сміливих на відповідальних людей, які не хочуть жити ілюзіями і готові бути реалістами.



Переходь на сайт та заповнюй анкету



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна вже третій рік веде війну проти агресора, який не зупиняється ні перед чим. Історія показала, що будь-які домовленості з росією – це лише тимчасова пауза, яку ворог використовує для підготовки нових атак.Тому єдина гарантія нашої безпеки – це потужні Збройні Сили. Нам необхідна технологічна і сучасна армія. Така армія, яка відіб'є бажання починати з нами війну в майбутньому.Про це повідомляють 14-му окремому полку БпАК.Сьогодні ми довели, що українська армія є однією з найефективніших у світі. З моменту повномасштабного вторгнення ми не лише змогли зупинити ворога, але й відбили значну частину територій. Ми продовжуємо боротьбу навіть у найскладніших умовах, коли наші ресурси значно менші за ресурси супротивника. Це демонструє наші переваги: мотивацію, навченість, технологічність та рішучість. Але для продовження цієї боротьби потрібні нові воїни. Ті, хто зараз на фронті, потребують ротації та відпочинку.У нас ти сам/сама обираєш собі посаду, адже нам необхідні кваліфіковані люди в кожному напрямку. Твої знання, навички та досвід – саме те, що потрібно нашим командирам. Як і в будь-якій організації, ми формуємо команду з кваліфікованих спеціалістів, коли кожна людина займає своє місце. Обери собі посаду, на якій будеш найбільш продуктивний – це головний принцип в рекрутингу до нашого полку.Навчання в нашому підрозділі – це безперервний процес. Спочатку ти проходиш базову військову підготовку в Навчальному Центрі. Далі, після приєднання до підрозділу, ти вдосконалюєш свої навички у стрілецькій, бойовій, медичній та фаховій підготовці відповідно до своєї спеціалізації. Ми даємо все необхідне для успішної служби.Наші командири – це офіцери з бойовим досвідом ще з 2014 року. Для них головне – це ефективність виконання завдань та безпека бійців. Тому вони особливу увагу приділяють ретельному плануванню бойових дій та підготовці військовослужбовців.Наша полк – це в першу чергу технології, де головною зброєю є інтелект та інженерні рішення. Наші інженери постійно працюють над вдосконаленням засобів ураження, розвідки, зв’язку та автоматизації бойових дій. Тому ми особливо зацікавлені у фахівцях технічних спеціальностей, які можуть зробити нашу армію ще більш технологічною та ефективною.Крім бойових підрозділів, у нас також є потреба у спеціалістах, які забезпечують функціонування підрозділу. Це непомітна складова збройних сил, але від неї залежить успішність усіх бойових операцій. Водії, бухгалтери, спеціалісти із закупівель, кухарі, автоелектрики, фельдшери – без цих людей жоден військовий підрозділ не зможе ефективно виконувати свої завдання. Ми очікуємо спеціалістів з досвідом та навичками в різноманітних цивільних професійних напрямках.Для молодих людей служба в армії – хороший професійний старт. Це можливість отримати досвід, навички лідерства та роботи в команді, що знадобиться не лише у військовій сфері, а й у цивільному житті після завершення служби. Крім того, армія надає:- Хороше забезпечення: проживання, харчування, дуже широкий перелік речового забезпечення, а також засоби індивідуального захисту- Широкий перелік пільг: додаткові грошові виплати, медичні послуги, іпотечне кредитування під 0%, пільги для вступу у ВНЗ та багато іншого- Високу заробітну плату: 50 000 грн – 100 000 грн та більше, залежно від умов служби та виконання бойових задач.нашого знайомства — заповнення анкети на нашому сайті Відповідай на питання, додай резюме і наші рекрутери з тобою сконтактують.— рекрутери проведуть онлайн-співбесіду. На ній ти зможеш обрати посаду з огляду на власні бажання, досвід та навички і поставити будь-які питання.– спілкування з командиром підрозділу. Ти отримаєш відповіді на питання про особливості служби та робочі задачі. А також розкажеш про себе, свій досвід та навички.Четвертий крок – долучення до підрозділу. Тут є два шляхи: мобілізація або контракт. Кожен з них має свої особливості та переваги.14-й окремий полк БпАК визначений Генеральним Штабом як пріоритетний підрозділ, ми можемо напряму мобілізувати до нашого полку. Для цього ти маєш написати заяву на мобілізацію та пройти ВЛК і ми відразу приймаємо тебе у наш підрозділ.Якщо ти обираєте шлях долучення через контракт, то усі процеси проходиш в ТЦК, який ми порекомендуємо. Це налагоджений процес і все проходить чітко та легко.В будь-якому випадку ми супроводжуємо на цьому шляху. Надаємо інструкції та консультуємо по всім питанням— базова загальновійськова підготовка, яка триватиме 50 днів. Проходить на базі навчального центру Збройних Сил. І після завершення ти повернешся до нашого підрозділу. Тут на тебе чекатимуть фахова підготовка, адаптація до нової посади та повноцінне злагодження із побратимами і посестрами.Збройні Сили України вже стали фундаментом безпеки Європи. Ми показали світу, що готові боротися за свою свободу і можемо дати відсіч навіть найпотужнішому супротивнику. Але перемога залежить від кожного з нас.Служба в Збройних Силах — це робота. Ти отримаєш хороші умови, хорошу зарплату та широкий перелік пільг. Будуть складні, але цікаві задачі й дуже ретельне навчання та підготовка — усе чого ти не знаєш, тобі розкажуть, усе чого ти не вмієш — тебе навчать.Але головне — це найбільш важлива робота, яку ти зараз можеш знайти в Україні. Робота, якою ти будете пишатися. Це вибір для сміливих на відповідальних людей, які не хочуть жити ілюзіями і готові бути реалістами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію