У громаді на Волині вшанували пам’ять двох Героїв

Учора, 15 травня, минає три роки, як Турійську громадупро загибель у російсько-українській війні земляківтаПро це у фейсбуці повідомила Турійська селищна рада.У цей пам'ятно-скорботний день на місці земного спочинку захисників України зібралися рідні, побратими, друзі, односельчани, представники місцевої влади, аби спільно віддати данину шани і пам'яті Ярославу Івановичу та Олександру Степановичу.На їхні могил лягли весняні квіти — символ вдячності та шани. Звучали теплі спогади.У перші дні повномасштабного вторгнення чоловіки добровільно стали на захист рідної землі. Обом було під шістдесят, але совість, переконання, почуття відповідальності та любов до своєї країни покликали їх до зброї.Ярослав Кашуба вже мав бойовий досвід: у 2014-му він залишив посаду сільського голови та вступив добровольцем до волинської роти патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь».Олександр Лапчук у мирному житті був працівником Володимирського лісомисливського господарства. До глибини душі він любив природу, був щирий, турботливий, добрий і в той же час рішучий і здатний до самопожертви. Ця риса особливо проявлялася у складні, вирішальні часи, як-то аварія на ЧАЕС, війна...Пліч-о-пліч товариші і земляки 80 днів боронили Україну в лавах 14-ї окремої механізованої бригади. Останній бій наші земляки прийняли на Запоріжжі — землі, де живе дух волі, козацтва та незламності.За проявлену мужність і героїзм Указом Президента України Ярослав Кашуба та Олександр Лапчук були посмертно нагороджені орденами «За мужність» ІІІ ступеня.«Сьогодні ми схиляємо голови в глибокій шані перед подвигом захисників України. Вдячні. Пам'ятаємо», - зазначили у селищній раді.