На Волині рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою: постраждали 5 людей





Про це повідомляють у телеграм-каналі ВолиньPost.



Рейсовий автобус Еталон і вантажівка Volvo зіткнулися на трасі Луцьк–Маневичі біля повороту на Борохів.



У ДТП постраждали 5 людей — двоє водіїв та троє пасажирів.



Деталі - згодом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині - ДТП за участі рейсового автобусу та вантажівки.Про це повідомляють у телеграм-каналіРейсовий автобус Еталон і вантажівка Volvo зіткнулися на трасі Луцьк–Маневичі біля повороту на Борохів.У ДТП постраждали 5 людей — двоє водіїв та троє пасажирів.Деталі - згодом.

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