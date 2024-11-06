На Волині рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою: постраждали 5 людей
Сьогодні, 15:49
На Волині - ДТП за участі рейсового автобусу та вантажівки.
Про це повідомляють у телеграм-каналі ВолиньPost.
Рейсовий автобус Еталон і вантажівка Volvo зіткнулися на трасі Луцьк–Маневичі біля повороту на Борохів.
У ДТП постраждали 5 людей — двоє водіїв та троє пасажирів.
Деталі - згодом.
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Про це повідомляють у телеграм-каналі ВолиньPost.
Рейсовий автобус Еталон і вантажівка Volvo зіткнулися на трасі Луцьк–Маневичі біля повороту на Борохів.
У ДТП постраждали 5 людей — двоє водіїв та троє пасажирів.
Деталі - згодом.
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