На Волині рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою: постраждали 5 людей

На Волині рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою: постраждали 5 людей
На Волині - ДТП за участі рейсового автобусу та вантажівки.

Про це повідомляють у телеграм-каналі ВолиньPost.

Рейсовий автобус Еталон і вантажівка Volvo зіткнулися на трасі Луцьк–Маневичі біля повороту на Борохів.

У ДТП постраждали 5 людей — двоє водіїв та троє пасажирів.

Деталі - згодом.


На Волині рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою: постраждали 5 людей

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Теги: Волинь, ДТП, автобус, вантажівка
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