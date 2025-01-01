Повітряні сили повідомили про втрату винищувача F-16: пілот катапультувався

Повітряні сили повідомили про втрату винищувача F-16: пілот катапультувався
У Повітряних силах 16 травня близько 3:30 втратили зв’язок із винищувачем F-16, який відбивав повітряний напад рф. Життю та здоров’ю пілота нічого не загрожує.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Попередньо, пілот встигнув знищити три повітряні цілі й працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту виникла нештатна ситуація, тоді він відвів літак якомога далі від населеного пункту та успішно катапультувався.

Пілота швидко знайшли та евакуювали. У Повітряних силах зазначили, що його самопочуття задовільне, він перебуває в безпечному місці, тож його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Для об’єктивного з'ясування всіх обставин призначили комісію, яка вже взялася за роботу.

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Теги: Росія, війна
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