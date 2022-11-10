Гурт «Фіолет» під час концертного туру зібрав понад 1 млн грн для ЗСУ

Гурт «Фіолет» під час концертного туру зібрав понад 1 млн грн для ЗСУ
Акустичний тур гурту «Фіолет» відбувся у 6 містах. Під час концертів в колаборації з благодійним фондом «Ангар.Україна» збирали кошти на підтримку української армії.

Завдяки продажу мерчу, аукціонам, банкам і скринькам «Фіолет» зібрав більше ніж планувалось, розповіла у соцмережах керівниця БФ «Ангар.Україна» Ольга Валянік, передає Місто. Медіа.

Гурт мав намір зібрати 1 млн грн, а вдалося — 1 124 820 грн.

За ці кошти придбали:

3 квадрокоптери DJI Matrice 4Т — 660 тис. грн.

4 квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro — 344 тис. грн.

квадрокоптер DJI Mavic 3 — 84 тис. грн.

Захисники на Харківському, Донецькому та Запорізькому напрямках вже користуються придбаною технікою. Зокрема:

зведена стрілецька бригада Повітряних Сил;

77-ма окрема аеромобільна бригада,

42-га окрема механізована бригада;

5-та окрема штурмова бригада;

31-ша окрема механізована бригада;

14-та окрема механізована бригада;

415-й окремий стрілецький батальйон.

Тур луцького «Фіолету» тривав близько 3 тижнів, за цей час гурт виступив у Луцьку, Тернополі, Львові, Вінниці, Одесі та Києві.

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Теги: Фіолет, збір для ЗСУ
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