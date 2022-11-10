Гурт «Фіолет» під час концертного туру зібрав понад 1 млн грн для ЗСУ
Сьогодні, 07:15
Акустичний тур гурту «Фіолет» відбувся у 6 містах. Під час концертів в колаборації з благодійним фондом «Ангар.Україна» збирали кошти на підтримку української армії.
Завдяки продажу мерчу, аукціонам, банкам і скринькам «Фіолет» зібрав більше ніж планувалось, розповіла у соцмережах керівниця БФ «Ангар.Україна» Ольга Валянік, передає Місто. Медіа.
Гурт мав намір зібрати 1 млн грн, а вдалося — 1 124 820 грн.
За ці кошти придбали:
3 квадрокоптери DJI Matrice 4Т — 660 тис. грн.
4 квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro — 344 тис. грн.
квадрокоптер DJI Mavic 3 — 84 тис. грн.
Захисники на Харківському, Донецькому та Запорізькому напрямках вже користуються придбаною технікою. Зокрема:
зведена стрілецька бригада Повітряних Сил;
77-ма окрема аеромобільна бригада,
42-га окрема механізована бригада;
5-та окрема штурмова бригада;
31-ша окрема механізована бригада;
14-та окрема механізована бригада;
415-й окремий стрілецький батальйон.
Тур луцького «Фіолету» тривав близько 3 тижнів, за цей час гурт виступив у Луцьку, Тернополі, Львові, Вінниці, Одесі та Києві.
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Завдяки продажу мерчу, аукціонам, банкам і скринькам «Фіолет» зібрав більше ніж планувалось, розповіла у соцмережах керівниця БФ «Ангар.Україна» Ольга Валянік, передає Місто. Медіа.
Гурт мав намір зібрати 1 млн грн, а вдалося — 1 124 820 грн.
За ці кошти придбали:
3 квадрокоптери DJI Matrice 4Т — 660 тис. грн.
4 квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro — 344 тис. грн.
квадрокоптер DJI Mavic 3 — 84 тис. грн.
Захисники на Харківському, Донецькому та Запорізькому напрямках вже користуються придбаною технікою. Зокрема:
зведена стрілецька бригада Повітряних Сил;
77-ма окрема аеромобільна бригада,
42-га окрема механізована бригада;
5-та окрема штурмова бригада;
31-ша окрема механізована бригада;
14-та окрема механізована бригада;
415-й окремий стрілецький батальйон.
Тур луцького «Фіолету» тривав близько 3 тижнів, за цей час гурт виступив у Луцьку, Тернополі, Львові, Вінниці, Одесі та Києві.
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