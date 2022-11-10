Гурт «Фіолет» під час концертного туру зібрав понад 1 млн грн для ЗСУ





Завдяки продажу мерчу, аукціонам, банкам і скринькам «Фіолет» зібрав більше ніж планувалось, розповіла у соцмережах керівниця БФ «Ангар.Україна» Ольга Валянік, передає



Гурт мав намір зібрати 1 млн грн, а вдалося — 1 124 820 грн.



За ці кошти придбали:



3 квадрокоптери DJI Matrice 4Т — 660 тис. грн.



4 квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro — 344 тис. грн.



квадрокоптер DJI Mavic 3 — 84 тис. грн.



Захисники на Харківському, Донецькому та Запорізькому напрямках вже користуються придбаною технікою. Зокрема:



зведена стрілецька бригада Повітряних Сил;



77-ма окрема аеромобільна бригада,



42-га окрема механізована бригада;



5-та окрема штурмова бригада;



31-ша окрема механізована бригада;



14-та окрема механізована бригада;



415-й окремий стрілецький батальйон.



Тур луцького «Фіолету» тривав близько 3 тижнів, за цей час гурт виступив у Луцьку, Тернополі, Львові, Вінниці, Одесі та Києві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Акустичний тур гурту «Фіолет» відбувся у 6 містах. Під час концертів в колаборації з благодійним фондом «Ангар.Україна» збирали кошти на підтримку української армії.Завдяки продажу мерчу, аукціонам, банкам і скринькам «Фіолет» зібрав більше ніж планувалось, розповіла у соцмережах керівниця БФ «Ангар.Україна», передає Місто. Медіа Гурт мав намір зібрати 1 млн грн, а вдалося — 1 124 820 грн.За ці кошти придбали:3 квадрокоптери DJI Matrice 4Т — 660 тис. грн.4 квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro — 344 тис. грн.квадрокоптер DJI Mavic 3 — 84 тис. грн.Захисники на Харківському, Донецькому та Запорізькому напрямках вже користуються придбаною технікою. Зокрема:зведена стрілецька бригада Повітряних Сил;77-ма окрема аеромобільна бригада,42-га окрема механізована бригада;5-та окрема штурмова бригада;31-ша окрема механізована бригада;14-та окрема механізована бригада;415-й окремий стрілецький батальйон.Тур луцького «Фіолету» тривав близько 3 тижнів, за цей час гурт виступив у Луцьку, Тернополі, Львові, Вінниці, Одесі та Києві.

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