Національний ярмарок вакансій у Луцьку: скільки робочих місць є на Волині





Як розповіла Алла Куцин, станом на 15 травня на обліку перебуває орієнтовно 4 тисячі безробітних, понад 70% з них — жінки. Згідно з даними Єдиного порталу вакансій, робочих місць на Волині — 5 300.



Зі слів Алли Куцин, найбільша потреба в робітничих професіях, якими володіють чоловіки, а нині на них навчають жінок.



"Маємо експериментальний проєкт, де за 31 професією жінки можуть навчитися. І вже маємо групи, які пішли навчатися. Навчаємо водіїв навантажувача, верстатників. Там, де традиційно працювали чоловіки.У нас навіть майстрами лісу жінки тепер працюють", — говорить Алла Куцин.



"Укрпошта" — критичне підприємство, яке розвиває мережу пересувних відділень, каже начальниця відділу підбору персоналу Світлана Мельничук. З її слів, на поштові відділення в області за час повномасштабного вторгнення працевлаштували 30 внутрішньо переміщених українців.



"Якщо працівник працював десь на сході в Укрпошті, ми намагалися знайти йому роботу тут у зв’язку з переїздом. На сьогодні в нас є вакансії листоноші, оператори, начальники відділень. По Луцьку, мабуть, 3 вакансії, а по області десь до 30", — каже Світлана Мельничук.



Лучанка Тетяна — в пошуках роботи, спілкується з представниками різних підприємств. Каже, що має досвід, шукає роботодавця, який платить заробітну плату не в конверті.



"Які там дають мінімалку + конверт – мені це не цікаво. Маю понад 20 років стажу, в закупівлях. Це і робота з тендерами по Україні, так і закупівлі по Україні. Коли є досвід, то шукаєш відповідний рівень роботи, зарплати та всього іншого", — каже жінка.



100 вакансій є на картонно-паперовій фабриці у Луцьку, каже менеджерка з персоналу Анна Савчук. З її слів, понад 60 працівників мобілізовані. Шукають в основному людей на виробництво, різноробів, плюс постійно потрібні слюсарі-ремонтники, електрогазозварники, водії навантажувачів, електромонтери.



Зі слів Алли Куцин, подібні ярмарки вакансій відбулись у Ковелі, Володимирі, Нововолинську та Камені-Каширському.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 20 підприємств з Волинської області представили свою діяльність на Національному ярмарку вакансій у Луцьку.Як розповіла Суспільному директорка обласного центру зайнятості, станом на 15 травня на обліку перебуває орієнтовно 4 тисячі безробітних, понад 70% з них — жінки. Згідно з даними Єдиного порталу вакансій, робочих місць на Волині — 5 300.Зі слів Алли Куцин, найбільша потреба в робітничих професіях, якими володіють чоловіки, а нині на них навчають жінок."Маємо експериментальний проєкт, де за 31 професією жінки можуть навчитися. І вже маємо групи, які пішли навчатися. Навчаємо водіїв навантажувача, верстатників. Там, де традиційно працювали чоловіки.У нас навіть майстрами лісу жінки тепер працюють", — говорить Алла Куцин."Укрпошта" — критичне підприємство, яке розвиває мережу пересувних відділень, каже начальниця відділу підбору персоналу. З її слів, на поштові відділення в області за час повномасштабного вторгнення працевлаштували 30 внутрішньо переміщених українців."Якщо працівник працював десь на сході в Укрпошті, ми намагалися знайти йому роботу тут у зв’язку з переїздом. На сьогодні в нас є вакансії листоноші, оператори, начальники відділень. По Луцьку, мабуть, 3 вакансії, а по області десь до 30", — каже Світлана Мельничук.Лучанка— в пошуках роботи, спілкується з представниками різних підприємств. Каже, що має досвід, шукає роботодавця, який платить заробітну плату не в конверті."Які там дають мінімалку + конверт – мені це не цікаво. Маю понад 20 років стажу, в закупівлях. Це і робота з тендерами по Україні, так і закупівлі по Україні. Коли є досвід, то шукаєш відповідний рівень роботи, зарплати та всього іншого", — каже жінка.100 вакансій є на картонно-паперовій фабриці у Луцьку, каже менеджерка з персоналу. З її слів, понад 60 працівників мобілізовані. Шукають в основному людей на виробництво, різноробів, плюс постійно потрібні слюсарі-ремонтники, електрогазозварники, водії навантажувачів, електромонтери.Зі слів Алли Куцин, подібні ярмарки вакансій відбулись у Ковелі, Володимирі, Нововолинську та Камені-Каширському.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію