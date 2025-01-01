На фронті загинув захисник з Волині Володимир Кмін

На війні з російським агресором загинув житель села Осьмиговичі —, 21.04.1988 року народження.Про це повідомили на сторінці Турійської селищної ради у Фейсбуці.Володимир був мобілізований до лав Збройних сил України у травні 2022 року. Захищав рідну землю у складі 14 окремої механізованої бригади. Він уже мав бойовий досвід — був учасником АТО/ООС, тож з початком повномасштабної війни вдруге взяв до рук зброю і став на захист кожного з нас.Життя Героя обірвалося на Куп’янському напрямку Харківської області під час виконання бойового завдання.У зв'язку з трагічною подією у громаді оголошується триденна жалоба з 15 по 17 травня."Щиро співчуваємо дружині, маленькому сину, сестрі, рідним, близьким, друзям і побратимам Володимира. Розділяємо з вами біль непоправної втрати", - йдеться у дописі.Про дату і час прибуття траурного кортежу та поховання буде повідомлено додатково.ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким Героя!