На фронті загинув захисник з Волині Володимир Кмін

На фронті загинув захисник з Волині Володимир Кмін
На війні з російським агресором загинув житель села Осьмиговичі — Кмін Володимир Сергійович, 21.04.1988 року народження.

Про це повідомили на сторінці Турійської селищної ради у Фейсбуці.

Володимир був мобілізований до лав Збройних сил України у травні 2022 року. Захищав рідну землю у складі 14 окремої механізованої бригади. Він уже мав бойовий досвід — був учасником АТО/ООС, тож з початком повномасштабної війни вдруге взяв до рук зброю і став на захист кожного з нас.
На фронті загинув захисник з Волині Володимир Кмін


Життя Героя обірвалося на Куп’янському напрямку Харківської області під час виконання бойового завдання.

У зв'язку з трагічною подією у громаді оголошується триденна жалоба з 15 по 17 травня.

"Щиро співчуваємо дружині Катерині, маленькому сину Олексійчику, сестрі, рідним, близьким, друзям і побратимам Володимира. Розділяємо з вами біль непоправної втрати", - йдеться у дописі.

Про дату і час прибуття траурного кортежу та поховання буде повідомлено додатково.

ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким Героя!

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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