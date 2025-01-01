Зеленського не буде на переговорах у Стамбулі, але делегація туди поїде

Володимир Зеленський не поїде на переговори із російською стороною в Стамбулі.



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За словами чиновника, Зеленський «наразі вирішує», кого відправити в Стамбул на переговори із росіянами.



Пізніше під час пресконференції український президент пояснив, що попри низький рівень представленості російської делегації, він вирішив відправити делегацію на переговори до Стамбулу з поваги до президента Трампа.



Однак туди поїдуть не всі українські посадовці, які приїхали до Туреччини. Зокрема, там не буде голови Служби безпеки Василя Малюка та начальника Генштабу Андрія Гнатова. Натомість очолить делегацію міністр оборони Рустем Умєров.



Тим часом голова російської делегації Мединський заявив, що росія готова до відновлення переговорного процесу з Україною та можливих компромісів із нею, цитувало російське ТАСС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українине поїде на переговори із російською стороною в Стамбулі.Про це пише Громадське з посиланням на Agence France-Press.За словами чиновника, Зеленський «наразі вирішує», кого відправити в Стамбул на переговори із росіянами.Пізніше під час пресконференції український президент пояснив, що попри низький рівень представленості російської делегації, він вирішив відправити делегацію на переговори до Стамбулу з поваги до президента Трампа.Однак туди поїдуть не всі українські посадовці, які приїхали до Туреччини. Зокрема, там не буде голови Служби безпекита начальника Генштабу. Натомість очолить делегацію міністр оборониТим часом голова російської делегаціїзаявив, що росія готова до відновлення переговорного процесу з Україною та можливих компромісів із нею, цитувало російське ТАСС.

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