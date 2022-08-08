Продавав неіснуючі дрова: волинянина судитимуть за шахрайство
Сьогодні, 11:25
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 31-річним жителем села Грудки Камінь-Каширського району шахрайства із використанням електронно-обчислювальної техніки.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Як повідомлялось раніше, неодноразово судимий молодик, який нещодавно умовно-достроково звільнився із місць позбавлення волі, вдаючи із себе працівника лісомисливського господарства, розміщував у соціальних мережах та месенджерах оголошення про продаж дров, отримував на банківську картку оплату і зникав.
Наразі відомо про трьох ошуканих ним волинян.
Після повідомлення про підозру чоловік переховувався від правоохоронців, проте був затриманий на території сусіднього району й нині перебуває під вартою.
Далі – слово за судом.
Зауважимо, що згідно із санкцією ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Як повідомлялось раніше, неодноразово судимий молодик, який нещодавно умовно-достроково звільнився із місць позбавлення волі, вдаючи із себе працівника лісомисливського господарства, розміщував у соціальних мережах та месенджерах оголошення про продаж дров, отримував на банківську картку оплату і зникав.
Наразі відомо про трьох ошуканих ним волинян.
Після повідомлення про підозру чоловік переховувався від правоохоронців, проте був затриманий на території сусіднього району й нині перебуває під вартою.
Далі – слово за судом.
Зауважимо, що згідно із санкцією ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
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