Сезон чорниць на Волині: місцеві бюджети вже заробили понад мільйон гривень

На Волині підприємці та фірми, які здійснюють заготівлю чорниці з комерційною метою, сплатили до бюджетів усіх рівнів 1,1 мільйона гривень податкових платежів.Про це повідомили у ГУ ДПС у Волинській області.На Волині заготівельники перерахували 971 тис. гривень ренти за спецвикористання лісових ресурсів і 186 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб. Ці дані – проміжні, оскільки ягідно-грибний сезон ще триває.Також у Головному управлінні ДПС у Волинській області звертають увагу учасників заготівельного бізнесу на те, що обов’язкова умова збору чорниці з комерційною метою – своєчасна сплата до бюджету ПДФО, військового збору та ренти за спецвикористання дарів лісу.З огляду на воєнний стан, заготівля дарів лісу нині відбувається лише на визначених територіях. Аби місцеві бюджети отримали додаткові надходження громади, у яких дозволено відвідувати ліс і збирати чорниці та гриби, повинні подбати про легальний процес заготівлі.«Додатковий фінансовий ресурс, що може бути залучений у період заготівлі лісових ресурсів, – важливий для місцевого бюджету. Залучені податки дозволять профінансувати видатки на соціальні питання чи заходи оборонного характеру. Якщо керівники органів місцевої влади володіють інформацією про порушення під час комерційної заготівлі, насамперед про нелегальну закупівлю волинської чорниці чи інших лісових ресурсів бізнес-структурами, які не сплачують податки, повідомте про це податкову», – рекомендує в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Сергій Лисеюк.У межах наданих повноважень органи ДПС здійснять необхідні заходи задля виправлення ситуації.Довідково: від початку сезону заготівлі волинські податківці взяли участь у 14 рейдах-обстеженнях місць заготівлі чорниці та 69 перевірках пунктів прийому продукції.