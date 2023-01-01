Волинянин намагався провести через митницю 800 електронних цигарок

Волинські митники на посту «Устилуг» виявили і припинили протиправний намір волинянина ввезти на митну територію України 800 електронних цигарок торгової марки «Elfbar» без сплати митних платежів.Про це повідомили на фейсбук-сторінці Волинської митниці.Чоловік працює водієм пасажирського мікроавтобуса, який здійснював нерегулярні міжнародні рейси. Повертаючись з Польщі, він обрав смугу руху «зелений коридор».Митники нагадують, що «зелений коридор» – канал спрощеного митного контролю, призначений для громадян, які переміщують товари в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами та письмовому декларуванню, а також не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження. Громадяни, які проходять (проїжджають) через «зелений коридор», звільняються від подання письмової митної декларації, але це не означає звільнення від обов'язкового дотримання порядку переміщення товарів через митний кордон України.80 упаковок цигарок, що підлягали декларуванню, правопорушник розмістив серед речей пасажирів у спальному місці, під сидіннями автобуса. Вони тимчасово вилучені та передані на склад митного органу. Невдовзі експерти встановлять їх вартість.Відповідно до частини 2 статті 471 Митного кодексу, недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 відсотків вартості цих товарів.