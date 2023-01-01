21 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 21 липня, у світі відзначають Міжнародний день нездорової їжі, а віряни вшановують пам'ять великомученика Прокопія Кесарійського.День народження 21 липня відзначає депутат Волинської обласної ради(на фото).Також святкують сьогодні журналістка, директор ТзОВ «Світ Каменю», заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Національної академії аграрних наук УкраїниВітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, удачі та радості від життя.У середу, 21 липня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Віктор, Данило, Дмитро, Прокопій, а також Ростислав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!21 липня 1944 року від німців були визволені Устилуг та Шацьк.А 1998 року у цей день в Луцьку відбулася закладка каменю під новий храм – Кафедральний собор Всіх Святих Землі Волинської. Цей православний храм споруджується на честь 1000-ліття Волинської єпархії в місті Луцьку.ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ- Не варто цього дня зловживати алкоголем, а також переїдати;- Не гоже нині сваритися з рідними та погано думати про них;- Не слід сьогодні ходити в гості після заходу сонця;- Не варто у цей день займатися важкою фізичною працею.