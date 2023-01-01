У вбиральні АЗС у Луцьку знайшли чоловіка, якого мати не бачила два місяці

У вбиральні АЗС у Луцьку знайшли чоловіка, якого мати не бачила два місяці
У Луцьку патрульні розшукали мешканця Києва, який не орієнтувався в часі та просторі.

Про це повідомляє управління патрульної поліції Волинської області в телеграмі.

"У вбиральні автозаправки зачинився чоловік, поводиться дивно, відмовляється виходити", — повідомлення такого змісту надійшло у поліцію від працівниці луцької АЗС, що на вулиці Карпенка-Карого.

Завдання розібратися в ситуації передали патрульним. Коли вони прибули на місце, то їм вдалося поспілкуватися з цим громадянином. Останній говорив незрозумілі речі, не орієнтувався в часі та просторі, не зміг навіть пригадати своє ім’я.
У вбиральні АЗС у Луцьку знайшли чоловіка, якого мати не бачила два місяці

Попри це патрульні встановили особу невідомого. Виявилося, громадянину 36 років, він житель міста Києва. Інспектори зателефонували матері чоловіка, і та повідомила, що це дійсно її син. За словами жінки, він має проблеми з ментальним здоров’ям та часто йде з дому, "мандруючи" по всій країні. Востаннє вона бачила сина близько двох місяців тому.

На місце патрульні викликали швидку та допомогли госпіталізувати чоловіка у медичний заклад. Також про подію було повідомлено Луцьке районне управління поліції.

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Теги: патрульні, Луцьк
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