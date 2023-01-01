Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Євген Сорока

Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Євген Сорока
На війні загинув воїн з Волині Євген Сорока.

Про це повідомив Нововолинській міський голова Борис Карпус.

"Скорботна звістка знову постукала в наші двері. В бою за Україну загинув воїн з Нововолинська Євген Сорока, 1978 року народження.
Висловлюю найщиріші співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформацію щодо дати прибуття тіла та похорону буде згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Євген Сорока

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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