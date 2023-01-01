Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Євген Сорока
Сьогодні, 12:25
На війні загинув воїн з Волині Євген Сорока.
Про це повідомив Нововолинській міський голова Борис Карпус.
"Скорботна звістка знову постукала в наші двері. В бою за Україну загинув воїн з Нововолинська Євген Сорока, 1978 року народження.
Висловлюю найщиріші співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформацію щодо дати прибуття тіла та похорону буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Нововолинській міський голова Борис Карпус.
"Скорботна звістка знову постукала в наші двері. В бою за Україну загинув воїн з Нововолинська Євген Сорока, 1978 року народження.
Висловлюю найщиріші співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформацію щодо дати прибуття тіла та похорону буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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