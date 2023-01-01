У банди, створеної волинським в’язнем, вилучили 1,5 мільйона

Прокурори ініціювали передачу АРМА понад 1,5 мільйона гривень. Ці кошти вилучили у членів міжрегіонального наркоугруповання, якеПро це інформує пресслужба Чернівецької обласної прокуратури.За клопотанням прокурорів Чернівецької обласної прокуратури арештовано та передано АРМА грошові кошти в еквіваленті понад 1,5 млн грн.Це 9325 євро та майже 32000 доларів США, вилучені у міжрегіонального наркоугруповання, у межах розслідування кримінального провадження за фактами незаконного зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, в особливо великих розмірах (ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України).За даними слідства, організував наркотрафік засуджений з установи виконання покарань на Волині. До протиправної діяльності він залучив ряд спільників – жителів Івано-Франківської, Чернівецької та Херсонської областей.У вересні цього року протиправну діяльність наркоділків викрито та припинено, наразі вони перебувають під вартою.Під час обшуків за місцями їх проживання та в транспортних засобах виявлено і вилучено понад 4 кг амфетаміну, 532 таблетки «Субітекс» й грошові кошти, які за ініціативою прокуратури наразі передано в управління АРМА.Заходи з викриття здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань ДСР НП України та Управління СБ України в Чернівецькій області.