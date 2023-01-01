Загинув на Донеччині: на Волині поховали Героя Віталія Лук'янчука

Загинув на Донеччині: на Волині поховали Героя Віталія Лук'янчука
У четвер, 16 листопада, на Волині поховали загиблого захисника України 34-річного Віталія Лук'янчука.

Про це повідомляє газета Нова Доба.

«16 листопада жителі Прилісного та усієї громади віддали останню шану Українському Герою 34-річному Віталію Лук’янчуку, який з кінця минулого року боронив нашу країну на Сході України», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 листопада у Донецькій області, захищаючи Україну від російського окупанта, помер житель села Прилісне Лук'янчук Віталій Анатолійович.

Вдома на нього з нетерпінням та молитвою чекали мама Наталя Іванівна, тато Анатолій Іванович та брат Вадим.

Невимовний біль для родини, близьких, друзів та всіх, хто знав Віталія.

Загинув на Донеччині: на Волині поховали Героя Віталія Лук'янчука

Загинув на Донеччині: на Волині поховали Героя Віталія Лук'янчука

Загинув на Донеччині: на Волині поховали Героя Віталія Лук'янчука

Загинув на Донеччині: на Волині поховали Героя Віталія Лук'янчука



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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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