Загинув на Донеччині: на Волині поховали Героя Віталія Лук'янчука

Віталія Лук'янчука.



Про це повідомляє газета



«16 листопада жителі Прилісного та усієї громади віддали останню шану Українському Герою 34-річному Віталію Лук’янчуку, який з кінця минулого року боронив нашу країну на Сході України», - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 10 листопада у Донецькій області, захищаючи Україну від російського окупанта, помер житель села Прилісне Лук'янчук Віталій Анатолійович.



Вдома на нього з нетерпінням та молитвою чекали мама Наталя Іванівна, тато Анатолій Іванович та брат Вадим.



Невимовний біль для родини, близьких, друзів та всіх, хто знав Віталія.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 16 листопада, на Волині поховали загиблого захисника України 34-річногоПро це повідомляє газета Нова Доба «16 листопада жителі Прилісного та усієї громади віддали останню шану Українському Герою 34-річному Віталію Лук’янчуку, який з кінця минулого року боронив нашу країну на Сході України», - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, 10 листопада у Донецькій області, захищаючи Україну від російського окупанта, помер житель села Прилісне Лук'янчук Віталій Анатолійович.Вдома на нього з нетерпінням та молитвою чекали мама, татота братНевимовний біль для родини, близьких, друзів та всіх, хто знав Віталія.

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