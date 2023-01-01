Волинська облрада не затвердила багаторічного директора філармонії на новий термін

Волинська облрада не затвердила багаторічного директора філармонії на новий термін
Волинська обласна рада не погодила чинного директора Волинської обласної Сергія Єфіменка на наступний термін у кріслі керівника. Нещодавно він вкотре виграв кадровий конкурс й міг продовжити очолювати концертну установу протягом пʼяти років. Однак, не отримав достатньої підтримки депутатів.

16 листопада відбулася сесія Волинської обласної ради, на якій розглянули питання про призначення Сергія Єфіменка на посаду директора Волинської обласної філармонії на контрактній основі строком на 5 років, інформує Сила правди.

Перед голосуванням слово надали голові фракції ВО «Свобода» Анатолію Вітіву. Депутат зазначив, що Сергій Єфіменко не раз фігурував у резонансних темах, й запропонував взагалі відхилити розгляд цього проєкту рішення й повторно провести кадровий конкурс на посаду очільника концертної установи.

«Є питання до директора щодо функціонування закладу. Тому у мене є пропозиція не підтримати це питання і звернутися до Волинської обласної адміністрації, щоб провести повторний конкурс на займану посаду. Так буде правильно. Бо, зважаючи на ситуацію, яка там склалася… Ми багато чули, зараз ще багато читаємо. Це має певний суспільний резонанс і в політичних колах, і в депутатському корпусі. Я думаю, що це буде єдине правильне вирішення цієї ситуації. Ми всі зацікавлені в розвитку наших комунальних закладів, в тому числі закладів культури», – зазначив Анатолій Вітів.

Зважаючи на те, що Сергій Єфіменко отримав найбільшу підтримку членів комісії на кадровому конкурсі у Волинській обласній адміністрації, питання таки розглянули. У результаті, «за» проголосувало 29 депутатів з 33 необхідних для прийняття рішення.

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Теги: філармонія, директор
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