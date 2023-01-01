На Волині розшукують військового, який самовільно залишив частину

Шпачука Миколи Анатолійовича, 26.03.1967 р. н., жителя с. Холопичі, Володимирського р-ну, військовослужбовця, котрий самовільно залишив частину.



Про це



Його востаннє бачили сьогодні в с. Хворостів Володимирського р-ну, близько 15:00 год.



Одягнений у військову форму як на фото, без бушлата, на голові чорна шапка.



Як уточняє адміністратор спільноти, у поліцію зателефонувала донька військового і повідомила, що додому він не повернувся.



Телефони для інформації: 0634661066, 0502077200.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимирський районний відділ поліції встановлює місце знаходження безвісти зниклого, 26.03.1967 р. н., жителя с. Холопичі, Володимирського р-ну, військовослужбовця, котрий самовільно залишив частину.Про це повідомляє спільнота Твій Володимир.Його востаннє бачили сьогодні в с. Хворостів Володимирського р-ну, близько 15:00 год.Одягнений у військову форму як на фото, без бушлата, на голові чорна шапка.Як уточняє адміністратор спільноти, у поліцію зателефонувала донька військового і повідомила, що додому він не повернувся.Телефони для інформації: 0634661066, 0502077200.

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