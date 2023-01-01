На Волині розшукують військового, який самовільно залишив частину

На Волині розшукують військового, який самовільно залишив частину
Володимирський районний відділ поліції встановлює місце знаходження безвісти зниклого Шпачука Миколи Анатолійовича, 26.03.1967 р. н., жителя с. Холопичі, Володимирського р-ну, військовослужбовця, котрий самовільно залишив частину.

Про це повідомляє спільнота Твій Володимир.

Його востаннє бачили сьогодні в с. Хворостів Володимирського р-ну, близько 15:00 год.

Одягнений у військову форму як на фото, без бушлата, на голові чорна шапка.

Як уточняє адміністратор спільноти, у поліцію зателефонувала донька військового і повідомила, що додому він не повернувся.

Телефони для інформації: 0634661066, 0502077200.

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Теги: розшук військового, поліція
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