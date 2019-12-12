Воїни 14 ОМБр пофарбували у синьо-жовтий знак при в'їзді у звільнений Куп'янськ. ФОТО
Сьогодні, 17:40
Найперше, що зробили воїни Князівської 14 окремої механізованої бригади у звільненому Куп’янську, - пофарбували один зі знаків на в’їзді у місто.
Про це розповідають на фейсбук-сторінці бригади.
Звільнений Куп’янськ малолюдний і тихий, люди звикають до того, що можна не боятися, розповідають у бригаді. Бачачи на вулиці автівки з українськими прапорами і українських військових, люди привітно махають руками, поспішають привітатися «Слава Україні!»
«Дякуємо, що ви дочекалися нас! Дякуємо, що вистояли, - встигаємо сказати під час кількасекундної зустрічі очима…
Звільнений Куп’янськ поволі повертається до життя. Він, як і сотні інших звільнених населених пунктів, знає колосальну ціну свободи», - йдеться у повідомленні.
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Про це розповідають на фейсбук-сторінці бригади.
Звільнений Куп’янськ малолюдний і тихий, люди звикають до того, що можна не боятися, розповідають у бригаді. Бачачи на вулиці автівки з українськими прапорами і українських військових, люди привітно махають руками, поспішають привітатися «Слава Україні!»
«Дякуємо, що ви дочекалися нас! Дякуємо, що вистояли, - встигаємо сказати під час кількасекундної зустрічі очима…
Звільнений Куп’янськ поволі повертається до життя. Він, як і сотні інших звільнених населених пунктів, знає колосальну ціну свободи», - йдеться у повідомленні.
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