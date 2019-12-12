Воїни 14 ОМБр пофарбували у синьо-жовтий знак при в'їзді у звільнений Куп'янськ. ФОТО

Воїни 14 ОМБр пофарбували у синьо-жовтий знак при в'їзді у звільнений Куп'янськ. ФОТО
Найперше, що зробили воїни Князівської 14 окремої механізованої бригади у звільненому Куп’янську, - пофарбували один зі знаків на в’їзді у місто.

Про це розповідають на фейсбук-сторінці бригади.

Звільнений Куп’янськ малолюдний і тихий, люди звикають до того, що можна не боятися, розповідають у бригаді. Бачачи на вулиці автівки з українськими прапорами і українських військових, люди привітно махають руками, поспішають привітатися «Слава Україні!»

«Дякуємо, що ви дочекалися нас! Дякуємо, що вистояли, - встигаємо сказати під час кількасекундної зустрічі очима…

Звільнений Куп’янськ поволі повертається до життя. Він, як і сотні інших звільнених населених пунктів, знає колосальну ціну свободи», - йдеться у повідомленні.
Воїни 14 ОМБр пофарбували у синьо-жовтий знак при в'їзді у звільнений Куп'янськ. ФОТО
Воїни 14 ОМБр пофарбували у синьо-жовтий знак при в'їзді у звільнений Куп'янськ. ФОТО
Воїни 14 ОМБр пофарбували у синьо-жовтий знак при в'їзді у звільнений Куп'янськ. ФОТО

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Теги: фото, 14 ОМБр, воїни, Куп'янськ
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