Воїни 14 ОМБр пофарбували у синьо-жовтий знак при в'їзді у звільнений Куп'янськ. ФОТО





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Звільнений Куп’янськ малолюдний і тихий, люди звикають до того, що можна не боятися, розповідають у бригаді. Бачачи на вулиці автівки з українськими прапорами і українських військових, люди привітно махають руками, поспішають привітатися «Слава Україні!»



«Дякуємо, що ви дочекалися нас! Дякуємо, що вистояли, - встигаємо сказати під час кількасекундної зустрічі очима…



Звільнений Куп’янськ поволі повертається до життя. Він, як і сотні інших звільнених населених пунктів, знає колосальну ціну свободи», - йдеться у повідомленні.

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