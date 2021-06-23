В Україні здорожчало сало
Сьогодні, 18:00
У серпні середня ціна сала зросла на 6,5% – до 132 грн. У липні кілограм продукту коштував 124,58 грн.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Від початку 2022-го року сало подорожчало на 26%. До слова, за один кілограм у січні просили майже 105 грн.
У західних та центральних регіонах ціна свинини живою масою переважно коливалася в межах 68-70 грн за кілограм. Дефіцит кондиційної свинини на сході сприяв підвищенню цін до 70-73 грн.
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Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Від початку 2022-го року сало подорожчало на 26%. До слова, за один кілограм у січні просили майже 105 грн.
У західних та центральних регіонах ціна свинини живою масою переважно коливалася в межах 68-70 грн за кілограм. Дефіцит кондиційної свинини на сході сприяв підвищенню цін до 70-73 грн.
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