В Україні здорожчало сало

В Україні здорожчало сало
У серпні середня ціна сала зросла на 6,5% – до 132 грн. У липні кілограм продукту коштував 124,58 грн.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Від початку 2022-го року сало подорожчало на 26%. До слова, за один кілограм у січні просили майже 105 грн.

У західних та центральних регіонах ціна свинини живою масою переважно коливалася в межах 68-70 грн за кілограм. Дефіцит кондиційної свинини на сході сприяв підвищенню цін до 70-73 грн.

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Теги: сало, ціни
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