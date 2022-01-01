Переселенцям видадуть зимовий одяг





Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції України у



За інформацією відомства, насамперед зимові набори отримають багатодітні сім'ї. Допомога розрахована на кожну дитину в сім'ї переселенців - віком до 14 років.



Які речі увійдуть до наборів для переселенців:



- зимова куртка;

- светр або світшот;

- термобілизна;

- зимові та спортивні штани;

- шкарпетки;

- зимові черевики;

- шапка, шарф та рукавички.



Одяг уніфікований – набори підходять як дівчаткам, так і хлопчикам.



Для отримання комплекту зимового одягу слід залишити заявку по телефону кол-центру міністерства за номером 15-48. Або телефонувати на номер Уповноваженого з питань ТПО: (066) 813 62 39.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українці, які втекли від війни до інших регіонів країни, отримають комплекти зимового взуття та одягу – набори теплих речей передадуть від дитячого фонду ЮНІСЕФ.Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції України у Facebook За інформацією відомства, насамперед зимові набори отримають багатодітні сім'ї. Допомога розрахована на кожну дитину в сім'ї переселенців - віком до 14 років.Які речі увійдуть до наборів для переселенців:- зимова куртка;- светр або світшот;- термобілизна;- зимові та спортивні штани;- шкарпетки;- зимові черевики;- шапка, шарф та рукавички.Одяг уніфікований – набори підходять як дівчаткам, так і хлопчикам.Для отримання комплекту зимового одягу слід залишити заявку по телефону кол-центру міністерства за номером 15-48. Або телефонувати на номер Уповноваженого з питань ТПО: (066) 813 62 39.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію