Переселенцям видадуть зимовий одяг
Сьогодні, 18:44
Українці, які втекли від війни до інших регіонів країни, отримають комплекти зимового взуття та одягу – набори теплих речей передадуть від дитячого фонду ЮНІСЕФ.
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції України у Facebook.
За інформацією відомства, насамперед зимові набори отримають багатодітні сім'ї. Допомога розрахована на кожну дитину в сім'ї переселенців - віком до 14 років.
Які речі увійдуть до наборів для переселенців:
- зимова куртка;
- светр або світшот;
- термобілизна;
- зимові та спортивні штани;
- шкарпетки;
- зимові черевики;
- шапка, шарф та рукавички.
Одяг уніфікований – набори підходять як дівчаткам, так і хлопчикам.
Для отримання комплекту зимового одягу слід залишити заявку по телефону кол-центру міністерства за номером 15-48. Або телефонувати на номер Уповноваженого з питань ТПО: (066) 813 62 39.
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Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції України у Facebook.
За інформацією відомства, насамперед зимові набори отримають багатодітні сім'ї. Допомога розрахована на кожну дитину в сім'ї переселенців - віком до 14 років.
Які речі увійдуть до наборів для переселенців:
- зимова куртка;
- светр або світшот;
- термобілизна;
- зимові та спортивні штани;
- шкарпетки;
- зимові черевики;
- шапка, шарф та рукавички.
Одяг уніфікований – набори підходять як дівчаткам, так і хлопчикам.
Для отримання комплекту зимового одягу слід залишити заявку по телефону кол-центру міністерства за номером 15-48. Або телефонувати на номер Уповноваженого з питань ТПО: (066) 813 62 39.
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