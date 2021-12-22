«Якщо не наведете порядок, це зробить інша людина»: Поліщук пригрозив звільненням керівниці міської стоматполіклініки
Сьогодні, 13:26
Луцький міський голова Ігор Поліщук зауважив, що має дуже багато питань до того, що відбувається у комунальному закладі «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка». Більше того, він має намір змінити керівництво закладу, якщо зміни не відбудуться найближчим часом.
Про це йшлося під час оперативної наради 27 вересня.
Поліщук звернувся до керівниці стоматполіклініки Світлани Черниш.
«Ми вже говорили з вами. Я сподівався, що ви і ваші колеги зробите висновки. Але, на жаль, нічого не змінилося. Мені надходить інформація про те, що людям фактично надають одні послуги, а фіксують інші. Наприклад, людина лікує три зуби, в офіційні документи вписують один, а за два пацієнт дає кошти в руки лікарю.
Я не хочу сказати, що це відбувається системно, але такі випадки є. Є випадки, коли людина приходить до лікаря в стоматполіклініку, він надає певну кількість послуг і каже: «Інші послуги я вам надам в своєму приватному кабінеті». Бо тут він нібито не встигає чи обладнання погане», – зауважив Поліщук.
Окрім того, міський голова зауважив, у таких умовах неможливо досягнути прибутковості.
«Приватні стоматполіклініки платять за оренду, за комунпослуги, самі купують обладнання. Натомість міська стоматполіклініка не платить за оренду, не оплачує комунальні послуги, частину обладнання купують за гроші з бюджету. Але вона так і не є прибутковою. В мене є питання. Тому я просто хочу попередити: якщо ви не наведете порядок, то це зробить інша людина», – звернувся до Світлани Черниш міський голова.
Керівниця комунальної стоматполіклініки спробувала заперечити, але Ігор Поліщук не дав їй слова.
Наразі, за його словами, триває перевірка фінансово-господарської діяльності стоматполіклініки.
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Про це йшлося під час оперативної наради 27 вересня.
Поліщук звернувся до керівниці стоматполіклініки Світлани Черниш.
«Ми вже говорили з вами. Я сподівався, що ви і ваші колеги зробите висновки. Але, на жаль, нічого не змінилося. Мені надходить інформація про те, що людям фактично надають одні послуги, а фіксують інші. Наприклад, людина лікує три зуби, в офіційні документи вписують один, а за два пацієнт дає кошти в руки лікарю.
Я не хочу сказати, що це відбувається системно, але такі випадки є. Є випадки, коли людина приходить до лікаря в стоматполіклініку, він надає певну кількість послуг і каже: «Інші послуги я вам надам в своєму приватному кабінеті». Бо тут він нібито не встигає чи обладнання погане», – зауважив Поліщук.
Окрім того, міський голова зауважив, у таких умовах неможливо досягнути прибутковості.
«Приватні стоматполіклініки платять за оренду, за комунпослуги, самі купують обладнання. Натомість міська стоматполіклініка не платить за оренду, не оплачує комунальні послуги, частину обладнання купують за гроші з бюджету. Але вона так і не є прибутковою. В мене є питання. Тому я просто хочу попередити: якщо ви не наведете порядок, то це зробить інша людина», – звернувся до Світлани Черниш міський голова.
Керівниця комунальної стоматполіклініки спробувала заперечити, але Ігор Поліщук не дав їй слова.
Наразі, за його словами, триває перевірка фінансово-господарської діяльності стоматполіклініки.
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Коментарі 1
точно така ж ситуація і в стоматології на Бандери. там теж наводити порядок плануєте, чи "йой, най буде"?
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