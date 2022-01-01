Росія обстріляла центр Миколаєва

Росія обстріляла центр Миколаєва
Російські окупанти не перестають обстрілювати Миколаїв - у ніч на 27 вересня місто зазнало двох масованих ударів. Пошкоджено щонайменше вісім багатоповерхових будинків та водопровід.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич у Telegram-каналі.

Вибухи пролунали у центрі міста. У постраждалих багатоповерхівках вибито вікна, зруйновано балкони. У двох будинках пошкоджено покрівлю.

Руйнування також отримали магазини, які розміщені на перших поверхах цих будинків. Крім того, пошкоджено також приміщення міського виставкового залу.
Росія обстріляла центр Миколаєва

На місці "прильотів" працюють електрики та інші служби. Також будівельні бригади вже забивають вибиті у квартирах вікна ОСБ-плитами.
Росія обстріляла центр Миколаєва

Постраждалий від російської атаки район продовжують оглядати, про повний список руйнувань Сенкевич пообіцяв повідомити пізніше.
Росія обстріляла центр Миколаєва
Росія обстріляла центр Миколаєва

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Теги: центр Миколаєва, обстріли
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