Росія обстріляла центр Миколаєва

Російські окупанти не перестають обстрілювати Миколаїв - у ніч на 27 вересня місто зазнало двох масованих ударів. Пошкоджено щонайменше вісім багатоповерхових будинків та водопровід.Про це повідомив міський голова МиколаєваВибухи пролунали у центрі міста. У постраждалих багатоповерхівках вибито вікна, зруйновано балкони. У двох будинках пошкоджено покрівлю.Руйнування також отримали магазини, які розміщені на перших поверхах цих будинків. Крім того, пошкоджено також приміщення міського виставкового залу.На місці "прильотів" працюють електрики та інші служби. Також будівельні бригади вже забивають вибиті у квартирах вікна ОСБ-плитами.Постраждалий від російської атаки район продовжують оглядати, про повний список руйнувань Сенкевич пообіцяв повідомити пізніше.