18-річний ковельчанин вкрав і спалив авто. ФОТО
Сьогодні, 13:10
У ніч на 4 лютого по вулиці Володимирській у Ковелі зловмисник пошкодив замок дверей автомобіля ВАЗ 2106 та проник до салону. Не змігши запустити двигун авто, він почав котити його, однак вдарився у дерево, після чого підпалив транспортний засіб. Про подію поліцію повідомив власник легковика, 46-річний місцевий житель.
Про це розповідають у пресслужбі поліції Волині.
Згодом, провівши низку оперативно-пошукових заходів, оперативники встановили, що зловмисник – 18-річний житель Ковеля.
Нині слідчі уже повідомили хлопцеві про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 289, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом та пошкодження майна шляхом підпалу. Підозрюваному обрали запобіжний захід – домашній арешт.
Досудове розслідування триває.
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Про це розповідають у пресслужбі поліції Волині.
Згодом, провівши низку оперативно-пошукових заходів, оперативники встановили, що зловмисник – 18-річний житель Ковеля.
Нині слідчі уже повідомили хлопцеві про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 289, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом та пошкодження майна шляхом підпалу. Підозрюваному обрали запобіжний захід – домашній арешт.
Досудове розслідування триває.
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