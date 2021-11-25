18-річний ковельчанин вкрав і спалив авто. ФОТО

18-річний ковельчанин вкрав і спалив авто. ФОТО
У ніч на 4 лютого по вулиці Володимирській у Ковелі зловмисник пошкодив замок дверей автомобіля ВАЗ 2106 та проник до салону. Не змігши запустити двигун авто, він почав котити його, однак вдарився у дерево, після чого підпалив транспортний засіб. Про подію поліцію повідомив власник легковика, 46-річний місцевий житель.

Про це розповідають у пресслужбі поліції Волині.

Згодом, провівши низку оперативно-пошукових заходів, оперативники встановили, що зловмисник – 18-річний житель Ковеля.

Нині слідчі уже повідомили хлопцеві про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 289, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом та пошкодження майна шляхом підпалу. Підозрюваному обрали запобіжний захід – домашній арешт.

Досудове розслідування триває.
18-річний ковельчанин вкрав і спалив авто. ФОТО
18-річний ковельчанин вкрав і спалив авто. ФОТО

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Теги: авто, Ковель, викрав
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