18-річний ковельчанин вкрав і спалив авто. ФОТО





Про це



Згодом, провівши низку оперативно-пошукових заходів, оперативники встановили, що зловмисник – 18-річний житель Ковеля.



Нині слідчі уже повідомили хлопцеві про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 289, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом та пошкодження майна шляхом підпалу. Підозрюваному обрали запобіжний захід – домашній арешт.



Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 4 лютого по вулиці Володимирській у Ковелі зловмисник пошкодив замок дверей автомобіля ВАЗ 2106 та проник до салону. Не змігши запустити двигун авто, він почав котити його, однак вдарився у дерево, після чого підпалив транспортний засіб. Про подію поліцію повідомив власник легковика, 46-річний місцевий житель.Про це розповідають у пресслужбі поліції Волині.Згодом, провівши низку оперативно-пошукових заходів, оперативники встановили, що зловмисник – 18-річний житель Ковеля.Нині слідчі уже повідомили хлопцеві про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 289, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом та пошкодження майна шляхом підпалу. Підозрюваному обрали запобіжний захід – домашній арешт.Досудове розслідування триває.

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