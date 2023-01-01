Луцькі волонтери оголосили великий збір на тепловізори

Луцькі волонтери оголосили великий збір на тепловізори
У волонтерському штабі «Ангар» оголосили про збір коштів на тепловізори для наших захисників.

Про це повідомили на сторінці штабу у Фейсбуці.

Необхідно зібрати 940 тисяч гривень.

«Допоможемо нашим військовим побачити і знешкодити кожного окупанта, який смів ступити на нашу землю! Не спроста ми почали цей збір 14 лютого. Бо любити - це дарувати тепло. А любити дуже сильно - дарувати тепловізор», - кажуть волонтери.

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Теги: тепловізори, Ангар, збір коштів
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