Луцькі волонтери оголосили великий збір на тепловізори
Сьогодні, 13:49
У волонтерському штабі «Ангар» оголосили про збір коштів на тепловізори для наших захисників.
Про це повідомили на сторінці штабу у Фейсбуці.
Необхідно зібрати 940 тисяч гривень.
«Допоможемо нашим військовим побачити і знешкодити кожного окупанта, який смів ступити на нашу землю! Не спроста ми почали цей збір 14 лютого. Бо любити - це дарувати тепло. А любити дуже сильно - дарувати тепловізор», - кажуть волонтери.
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Про це повідомили на сторінці штабу у Фейсбуці.
Необхідно зібрати 940 тисяч гривень.
«Допоможемо нашим військовим побачити і знешкодити кожного окупанта, який смів ступити на нашу землю! Не спроста ми почали цей збір 14 лютого. Бо любити - це дарувати тепло. А любити дуже сильно - дарувати тепловізор», - кажуть волонтери.
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